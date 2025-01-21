Побиття дитини на Київщині — Лубінець відреагував на інцидент

Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

Поліція вже встановила 10 причетних до побиття 12-річної дівчинки. Інцидент стався у Білій Церкві, відео поширили в соцмережах. На це відреагували й в Офісі Омбудсмана.

Відповідну заяву опублікував Дмитро Лубінець в Telegram у вівторок, 21 січня.

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Як зазначив Лубінець, його представник у Київській області Микита Козиренко взяв справу під особистий контроль. Одразу ж зв'язались з керівництвом поліції Білої Церкви.

"Наразі, за наявною інформацією, всі учасники події опитані, тривають слідчі дії, поліція Київщини перекваліфікувала дії учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування. Окремо відбулася робоча зустріч мого Представника з керівництвом поліції в Білоцерківському районі", — заявив омбудсман.

Повідомлення Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Крім того, працівники Офісу Омбудсмана зустрілися з постраждалою дівчинкою та її рідними. Зустріч провели й з директором школи, в якій навчаються учні причетні до інциденту.

"Керівництво запевнило, що будуть здійснені роз'яснювальні роботи як з учнями, так і з батьками щодо унеможливлення надалі аналогічних випадків. Наше завдання — забезпечити дотримання прав потерпілої. Діти мають бути убезпечені від насильства! А у разі, якщо відбулося невідворотнє — мають бути вжиті всі необхідні заходи", — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, у Білій Церкві підлітки жорстоко побили 12-річну дівчинку. Цю справу розслідують правоохоронці.

Вчитель познущався з учня в одній зі шкіл у Рівненській області. Чоловік побив восьмикласника. Поліція розпочала кримінальне провадження.