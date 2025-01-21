Избиение ребенка на Киевщине — Лубинец отреагировал на инцидент

Лубинец отреагировал на избиение 12-летней девочки на Киевщине
Полиция уже установила 10 причастных к избиению 12-летней девочки. Инцидент произошел в Белой Церкви, видео распространили в соцсетях. На это отреагировали и в Офисе Омбудсмана.
Соответствующее заявление опубликовал Дмитрий Лубинец в Telegram во вторник, 21 января.
Реакция на избиение ребенка в Белой Церкви
Как отметил Лубинец, его представитель в Киевской области Никита Козыренко взял дело под личный контроль. Сразу же связались с руководством полиции Белой Церкви.
"Сейчас, по имеющейся информации, все участники происшествия опрошены, продолжаются следственные действия, полиция Киевщины переквалифицировала действия участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток. Отдельно состоялась рабочая встреча моего представителя с руководством полиции в Белоцерковском районе", — заявил омбудсман.
Кроме того, работники Офиса Омбудсмана встретились с пострадавшей девочкой и ее родными. Встречу провели и с директором школы, в которой учатся ученики, причастные к инциденту.
"Руководство заверило, что будут осуществлены разъяснительные работы как с учениками, так и с родителями по предотвращению в дальнейшем аналогичных случаев", — подчеркнул Лубинец.
Напомним, в Белой Церкви подростки жестоко избили 12-летнюю девочку. Это дело расследуют правоохранители.
Учитель поиздевался над учеником в одной из школ в Ровенской области. Мужчина избил восьмиклассника. Полиция начала уголовное производство.
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