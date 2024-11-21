Метро Києва оголосило тендер на перевірку переходу на станції Театральна

Станція метро "Театральна". Фото: Wikipedia

Київський метрополітен оголосив тендер на перевірку підземного переходу на станції "Театральна". Витратити на це планують 252 000 гривень.

Про це йдеться у тендері.

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Дослідження переходу на "Театральній"

Обстеження включають оцінку технічного стану, визначення причин появи дефектів та їх аналіз. Відомо, що аукціон призначено на 22 листопада.

Тендер. Фото: скриншот

Вартість послуг складає 252 000 гривень, а завершити дослідження планується до кінця 2025 року. Обстеження також необхідне для розробки рекомендацій щодо безпечної експлуатації переходу. Щодня переходом на "Театральній" користуються тисячі людей, враховуючи його розташування та статус ключової пересадкової станції.

Перевірка є плановою і включає низку досліджень. Підрядник має оцінити технічний стан конструкцій, виявити пошкоджені елементи, провести їх візуальне обстеження з фотофіксацією та встановити причини дефектів.

Також передбачено визначення міцності конструкцій, характеристик бетону та рівня корозії.

Нагадаємо, кияни не раз подавали петиції з проханням відкрити наземні станції метро під час повітряної тривоги. Однак це неможливо з міркувань безпеки.

Також на мосту Метро в Києві тривають протиаварійні роботи. Вони включають укріплення прогонів споруди для підготовки до реставрації.