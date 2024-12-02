Львовские ворота — призрачная станция, которую так и не ввели в эксплуатацию

Станция "Львівська брама". Фото: Telegraph

В киевском метрополитене на зеленой ветке существует недостроенная станция "Львівська брама". Ее не существует на карте метро, но там горит свет и работают дежурные.

Об этом говорится в материале Telegraph.

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Станция метро "Львівська брама"

"Львівська брама" — это недостроенная станция столичного метро, расположенная между "Золотыми воротами" и "Лукьяновской". Она должна была выходить на Львовскую площадь и получила название в честь Львовской брамы Старокиевской крепости, которая раньше находилась на том месте.

Известно, что строительство началось в середине 1991 года, но из-за недостаточного количества средств в 1996 году его заморозили. После этого проводились "поддерживающие работы", а планы по открытию постоянно переносились. Поэтому "Львівська брама" так и не была введена в эксплуатацию.

Станция "Львівська брама". Фото: Telegraph

Станция "Львівська брама". Фото: Telegraph

Если проезжать на метро мимо на участке между "Лукьяновской" и "Золотыми воротами", можно увидеть освещенные платформы и частично облицованы путевые стены станции. В то же время, центральный зал практически построен, но эскалаторный тоннель не сооружен.

Станция "Львівська брама". Фото: Telegraph

Станция "Львівська брама". Фото: Telegraph

Станция расположена вблизи Львовской площади, которая очень загружена в Киеве, поэтому открытие метро облегчило и ускорило транспортное сообщение в городе.

Последний раз на станцию журналистов пустили в 2016 году, и тогда она выглядела довольно нехорошо: в туннелях была ржавчина на стенах и потолке, вода и сталактиты.

Станция "Львівська брама". Фото: Telegraph

Издание пишет, что открытие "Львівської брами" пока не планируется, поскольку городские власти не предусмотрели на это средств. Еще в феврале 2022 года столичный метрополитен объявил тендер на проектирование входа в станцию, ожидаемая цена которого составила 73,4 миллиона гривен.

Сейчас же объясняют, что в тарифе метрополитена не заложены деньги на развитие инфраструктуры, а самостоятельно он не может покрыть все расходы. В настоящее время общая стоимость строительства этой станции метро оценивается в 1,153 миллиарда гривен.

Станция "Львівська брама". Фото: Telegraph

Напомним, киевский метрополитен объявил тендер на проверку подземного перехода на станцию "Театральная". Потратить на это планируется 252 000 гривен.

Также мы писали, что на мосту Метро в Киеве продолжаются противоаварийные работы, которые начались в конце августа. Его готовят к реставрации, для этого укрепляют прогоны постройки.