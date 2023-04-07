Виставка-ярмарок у ботсаду - куди піти на вихідні в Києві

Частина виручених коштів піде на підтримку ЗСУ

На вихідні 8-9 квітня у київському Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка пройде виставка-ярмарок "Весняний вернісаж". У програмі виставки — продаж рідкісних саджанців та насіння, безкоштовні дегустації фіточаїв та продукції з екзотичних фруктів, екскурсії, майстер-класи та виставка картин.

Частина виручених коштів піде на підтримку ЗСУ, повідомив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE старший науковий співробітник відділу тропічних рослин, доктор біологічних наук Роман Іванніков.

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Роман Іванніков

"Наш ботанічний сад вже багато місяців поспіль підтримує 3 окрему танкову Залізну бригаду, яка зараз захищає нас на Сході. Тож частина виручених коштів піде на підтримку наших воїнів, а решту буде спрямовано на потреби ботсаду", — сказав він.

Садова екзотика

Мало хто над цим замислюється, але більшість сучасних вітчизняних сортів абрикоса, персика, кизила, айви та інших теплолюдних рослин були виведені у київському Національному ботсаду. Завдяки його працівникам сьогодні українці можуть вирощувати у відкритому грунті навіть ківі та його ще більш екзотичного родича актинідію — чагарникову ліану, яка дає плоди з дуже приємним смаком.

Київський Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка

"Актинідія — це взагалі вже наша культура. В Україні зареєстровані сорти, які були виведені у нашому ботанічному саду. За своїми смаковими якостями вони не поступаються ківі, а деякі навіть перевершують його", — пояснив Роман Іванніков.

Який саме смак мають українські ківі та актинідія, усі бажаючі можуть дізнатися на ярмарку. Відділ акліматизації плодових рослин Національного ботсаду обіцяє організувати дегустацію солодощів, вироблених з плодів понад 30 нетрадиційних культур — від кизилу, жимолості та їстівного каштану до зовсім вже екзотичних хеномелесу та псевдоцидонії.

Фото: Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України / Facebook

"Дегустація безкоштовна, але будемо раді донатам для ЗСУ. Кожен ваш донат — це внесок у нашу перемогу!" — повідомляють працівники відділу на сторінці ботсаду у Facebook.

Трав’яні чаї, мед та петриківський розпис

Окрім екзотичних солодощів на виставці-ярмарку можна буде продегустувати та придбати фіточаї, соки, випічку з використанням плодів нетрадиційних культур, сухофрукти та цукати. Фахівці з відділу культурної флори проведуть консультації з вирощування пряних рослин, підбору трав для приправ та виготовлення оберегів з ароматичних трав.

Фото: Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України / Facebook

Фото: Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України / Facebook

Також у "Весняному вернісажі" візьмуть участь українські бджолярки: ГО "Фундація жінок пасічниць" презентуватиме різні сорти меду, медові солодощі та напої, натуральні воскові свічки та косметику на основі прополісу.

Окрім дегустацій та ярмаркового шопінгу на гостей виставки чекає презентація робіт дитячого клубу петриківського розпису, виставка картин та декоративних виробів художниці Тетяни Циби та концерт від дитячого клубу "ГрайЗнай".





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Нагадаємо, 5 квітня Києві відкрили виставку іноземних поштових марок "Солідарні з Україною". Також з 15 квітня у столиці розпочне свій 70-й сезон дитяча залізниця.