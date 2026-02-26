Посадовець КМДА переплатив за генератори майже 5 млн грн – деталі

Викриття посадовців КМДА. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві судитимуть керівника департаменту Київської міської державної адміністрації (КМДА). Посадовець переплатив майже п'ять мільйонів гривень за генератори.

Про це інформує Новини. LIVE із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Посадовець КМДА переплатив за генератори 5 млн грн

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівника одного з департаментів КМДА за обвинуваченням у неналежному виконанні службових обов’язків під час закупівлі генераторів.

Встановлено, що один з департаментів КМДА у січні-квітні 2023 року закуповував дизельні генератори для укриттів та пунктів незламності. При цьому відповідальними за закупівлю особами, які перебували у підпорядкуванні директора департаменту, не проведено моніторинг цін генераторів при їх оптовій закупівлі.

Так, найдорожчі генератори закупили за ціною у понад 390 тис. гривень за штуку при тому, що їх вартість могла складати 320 тис. гривень. Велику партію інших генераторів придбали по майже 90 тис. гривень за штуку при ціні у 76 тис. гривень в інших постачальників.

Експертиза встановила, що збитки завдані бюджету столиці внаслідок закупівлі генераторів за завищеними цінами, становлять понад 4,8 млн гривень.

У липні 2025 року посадовцю повідомили про підозру. Наразі досудове розслідування завершено.

Санкція інкримінованої статті (ч. 2 ст. 367 КК України) передбачає обмеження волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Викриття посадовців на корупції — що відомо

Активне викриття посадовців на корупції в Україні триває.

Відтак, нещодавно на корупції під час будівництва укриттів для літаків викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника Управління Служби безпеки України (УСБУ) в одній з областей країни.

Крім того, у Харкові начальницю відділу комунального підприємства (КП) викрили на переплаті під час закупівлі генератора. Її службова недбалість призвела до збитків бюджету на сотні тисяч гривень.

Раніше цього місяця, 20 лютого, стало відомо про викриття посадовців Держрезерву, які організували схему розкрадання коштів. Схема давала дохід сумою від 1 до 4 млн грн щомісяця.