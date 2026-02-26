В Киеве будут судить чиновника КГГА, который переплатил за генераторы почти 5 млн грн

Разоблачение должностных лиц КГГА. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве чиновник КГГА переплатил почти пять миллионов гривен за генераторы. Его будут судить.

Об этом информирует Новини. LIVE со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Чиновник КГГА переплатил за генераторы 5 млн грн

В суд направлено обвинительное заключение в отношении руководителя одного из департаментов КГГА по обвинению в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей при закупке генераторов.

Установлено, что один из департаментов КГГА в январе-апреле 2023 года закупал дизельные генераторы для укрытий и пунктов несокрушимости. При этом ответственными за закупку лицами, которые находились в подчинении директора департамента, не проведен мониторинг цен генераторов при их оптовой закупке.

Так, самые дорогие генераторы закупили по цене более 390 тыс. гривен за штуку при том, что их стоимость могла составлять 320 тыс. гривен. Большую партию других генераторов приобрели по почти 90 тыс. гривен за штуку при цене в 76 тыс. гривен у других поставщиков.

Экспертиза установила, что убытки, нанесенные бюджету столицы в результате закупки генераторов по завышенным ценам, составляют более 4,8 млн гривен.

В июле 2025 года должностному лицу сообщили о подозрении. Сейчас досудебное расследование завершено.

Санкция инкриминируемой статьи (ч. 2 ст. 367 УК Украины) предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Разоблачение должностных лиц на коррупции — что известно

Активное разоблачение должностных лиц на коррупции в Украине продолжается.

Так, недавно на коррупции при строительстве укрытий для самолетов разоблачили командующего логистики Воздушных Сил ВСУ и начальника Управления Службы безопасности Украины (УСБУ) в одной из областей страны.

Кроме того, в Харькове начальницу отдела коммунального предприятия (КП) разоблачили на переплате при закупке генератора. Ее служебная халатность привела к убыткам бюджета на сотни тысяч гривен.

Ранее в этом месяце, 20 февраля, стало известно о разоблачении должностных лиц Госрезерва, которые организовали схему хищения средств. Схема давала доход суммой от 1 до 4 млн грн ежемесячно.