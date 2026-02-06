Відео
Головна Київ Вимагав відкат — посадовця КМДА затримали на хабарі у 1,2 млн грн

Вимагав відкат — посадовця КМДА затримали на хабарі у 1,2 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 15:16
Директора Освітньої агенції Києва затримали на хабарі — що відомо
Затримання чиновника на хабарі. Фото: gp.gov.ua

Прокуратура та СБУ викрили корупційну схему у Києві, пов'язану з державними закупівлями. Посадовця КМДА затримали під час отримання майже 1,2 млн гривень неправомірної вигоди від підприємця.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Директор освітнього закладу вимагав хабар від підтриємця

Прокурори спільно зі СБУ повідомили про підозру директору комунального некомерційного підприємства КМДА "Освітня агенція міста Києва" у вимаганні та одержанні хабаря від переможця тендеру.

За даними слідства, у грудні 2025 року КНП оголосило тендер на закупівлю навчального обладнання на загальну суму майже 8,3 млн гривень. Після визначення переможця керівник підприємства ініціював особисту зустріч з підприємцем і повідомив, що для підписання договору та подальшого розрахунку необхідно передати йому "відкат" у розмірі близько 1,2 млн гривень.

Посадовця КМДА затримали на хабарі
Затримання посадовця КМДА. Фото: gp.gov.ua

Посадовця затримали безпосередньо під час отримання коштів. Йому повідомлено про підозру за вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

За інформацією джерел "Української правди", йдеться про Микиту Бугайова. Також зазначається, що згідно з деклараціями в офіційних реєстрах, він має спільну дитину із заступницею начальника одного з департаментів Національної поліції Маріанною Гордій.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, на Київщині псевдоволонтери привласнили бюджетні кошти, виділені на допомогу постраждалим від окупації.

А також посадовцю КМДА оголосили про підозру через брехню у декларуванні 22 млн гривень.

корупція хабар КМДА Офіс генерального прокурора слідство
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
