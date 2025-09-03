Обстріл Києва 28 серпня — мама загиблого розповіла про атаку

Наслідки удару по Києву 28 серпня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські війська у ніч проти 28 серпня завдали по Києву комбінованого удару. Внаслідок ворожих обстрілів тоді загинуло 25 людей, серед них четверо дітей.

Матір одного із загиблого розповіла про атаку РФ на столицю у коментарі Новини.LIVE.

Обстріл Києва 28 серпня

Жінка розповіла, що вона із сином вийшла із бомбосховища після першого ракетного удару, бо там нічим було дихати. Після повторної атаки її син почав стікати кров'ю — поліція зреагувала найпершою, "швидка" ж приїхала за годину.

"Він крикнув мені, щоб падали на землю, під дерево. Ми впали і друга ракета сюди прилетіла", — сказала мама загиблого 14-річного Назарія Коваля.

Внаслідок атаки у жінки — струс мозку та уламки в тілі. Її квартира вигоріла вщент. Вижив кіт сім'ї — його знайшли волонтери.

Постраждала також розповіла, що досі не отримала допомогу від влади.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня російські війська випустили по Україні 629 повітряних цілей.

Найбільше постраждав Київ: там загинуло 25 людей, серед яких є діти. Також близько 40 осіб отримали поранення, є сильні руйнування цивільної інфраструктури у Дарницькому районі.