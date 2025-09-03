Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Мака загиблого хлопця розповіла про останню атаку на Київ

Мака загиблого хлопця розповіла про останню атаку на Київ

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 18:52
Обстріл Києва 28 серпня — мама загиблого розповіла про атаку
Наслідки удару по Києву 28 серпня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські війська у ніч проти 28 серпня завдали по Києву комбінованого удару. Внаслідок ворожих обстрілів тоді загинуло 25 людей, серед них четверо дітей.

Матір одного із загиблого розповіла про атаку РФ на столицю у коментарі Новини.LIVE. 

Реклама
Читайте також:

Обстріл Києва 28 серпня

Жінка розповіла, що вона із сином вийшла із бомбосховища після першого ракетного удару, бо там нічим було дихати. Після повторної атаки її син почав стікати кров'ю — поліція зреагувала найпершою, "швидка" ж приїхала за годину. 

"Він крикнув мені, щоб падали на землю, під дерево. Ми впали і друга ракета сюди прилетіла", — сказала мама загиблого 14-річного Назарія Коваля.

Внаслідок атаки у жінки — струс мозку та уламки в тілі. Її квартира вигоріла вщент. Вижив кіт сім'ї — його знайшли волонтери. 

Постраждала також розповіла, що досі не отримала допомогу від влади.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня російські війська випустили по Україні 629 повітряних цілей.

Найбільше постраждав Київ: там загинуло 25 людей, серед яких є діти. Також близько 40 осіб отримали поранення, є сильні руйнування цивільної інфраструктури у Дарницькому районі. 

Київ обстріли війна в Україні Росія загиблі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації