У Києві досі триває розбір завалів після атаки — фоторепортаж

У Києві досі триває розбір завалів після атаки — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 11:24
День жалоби у Києві 29 серпня — розбір завалів досі триває
Наслідки обстрілів Києва 28 серпня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські війська у ніч проти 28 червня завдали комбінованого удару по Києву. У Дарницькому районі міста зруйновано житловий будинок, розбір завалів досі триває.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

Розбір завалів у Києві 29 серпня

Російські війська минулої ночі атакували Київ ударними дронами та ракетами. Найбільші руйнування у Дарницькому районі: там пошкоджені житлові будинки та є багато загиблих.

Обстріл Києва 28 серпня
Наслідки обстрілів Києва 28 серпня. Фото: 
Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов 
Розбір завалів у Києві 29 серпня
Ліквідація наслідків обстрілу Києва. Фото: 
Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Атака на Київ 28 серпня
Ліквідація наслідків обстрілу Києва. Фото: 
Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
День жалоби у Києві 29 серпня
Ліквідація наслідків обстрілу Києва. Фото: 
Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ліквідація обстрілів 29 серпня у Києві
Ліквідація наслідків обстрілу Києва. Фото: 
Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Атака на Київ
Небайдужі кладуть квіти та іграшки на місце трагедії. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ситуація в Києві 29 серпня
Небайдужі кладуть квіти та іграшки на місце трагедії. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Станом на сьогодні відомо про 22 жертви, серед яких є четверо дітей. Ще понад 40 людей отримали поранення. 

Наразі на місці продовжується розбір завалів, працюють усі відповідні служби. Загалом, пошкоджено 225 житлових будинків, нежитлова забудова, гаражі, двори і громадські будівлі у всіх районах Києва.

Нагадаємо, у Києві заборонили масові заходи. Відтепер організатори зобов'язані попередньо погоджувати їх проведення із Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні, 29 серпня, у столиці оголосили День жалоби за усіма загиблими внаслідок атаки РФ. Однак співак YAKTAK проводив концерт у передмісті Києва. В Київській ОВА відреагували на це і зупинили виступ.

Київ обстріли рятувальники війна в Україні завали
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
