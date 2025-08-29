День жалоби у Києві 29 серпня — розбір завалів досі триває

У Києві досі триває розбір завалів після атаки — фоторепортаж
Російські війська у ніч проти 28 червня завдали комбінованого удару по Києву. У Дарницькому районі міста зруйновано житловий будинок, розбір завалів досі триває.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Розбір завалів у Києві 29 серпня
Російські війська минулої ночі атакували Київ ударними дронами та ракетами. Найбільші руйнування у Дарницькому районі: там пошкоджені житлові будинки та є багато загиблих.
Станом на сьогодні відомо про 22 жертви, серед яких є четверо дітей. Ще понад 40 людей отримали поранення.
Наразі на місці продовжується розбір завалів, працюють усі відповідні служби. Загалом, пошкоджено 225 житлових будинків, нежитлова забудова, гаражі, двори і громадські будівлі у всіх районах Києва.
Нагадаємо, у Києві заборонили масові заходи. Відтепер організатори зобов'язані попередньо погоджувати їх проведення із Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні, 29 серпня, у столиці оголосили День жалоби за усіма загиблими внаслідок атаки РФ. Однак співак YAKTAK проводив концерт у передмісті Києва. В Київській ОВА відреагували на це і зупинили виступ.
