Обстрел Киева 28 августа — мама погибшего рассказала об атаке

Последствия удара по Киеву 28 августа. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Российские войска в ночь на 28 августа нанесли по Киеву комбинированный удар. В результате вражеских обстрелов тогда погибли 25 человек, среди них четверо детей.

Мать одного из погибшего рассказала об атаке РФ на столицу в комментарии Новини.LIVE.

Обстрел Киева 28 августа

Женщина рассказала, что она с сыном вышла из бомбоубежища после первого ракетного удара, потому что там нечем было дышать. После повторной атаки ее сын начал истекать кровью — полиция среагировала первой, "скорая" же приехала через час.

"Он крикнул мне, чтобы падали на землю, под дерево. Мы упали и вторая ракета сюда прилетела", — сказала мама погибшего 14-летнего Назария Коваля.

В результате атаки у женщины — сотрясение мозга и осколки в теле. Ее квартира выгорела дотла. Выжил кот семьи — его нашли волонтеры.

Пострадавшая также рассказала, что до сих пор не получила помощь от властей.

Напомним, в ночь на 28 августа российские войска выпустили по Украине 629 воздушных целей.

Больше всего пострадал Киев: там погибло 25 человек, среди которых есть дети. Также около 40 человек получили ранения, есть сильные разрушения гражданской инфраструктуры в Дарницком районе.