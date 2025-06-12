Підприємці мітингували під КМДА 12 червня — що відомо

Мітинг під КМДА 12 червня. Фото: Новини.LIVE

Малі підприємці у четвер, 12 червня, влаштували мітинг під Київською міською державною адміністрацією. Вони вимагали від столичної влади не зносити малі архітектурні форми (МАФи).

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

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Мітинг під КМДА 12 червня

Малі підприємці зазначали, що мер Віталій Кличко хоче знести їх кіоски. За їхніми словами, там нібито хочуть встановити інші, які належатимуть новому власнику.

Мітинг під КМДА 12 червня. Фото: Новини.LIVE

Мітинг під КМДА 12 червня. Фото: Новини.LIVE

"Наші робочі місця забирають. Виганяють не тільки нас, а й наших людей, які в нас працюють... Я батьківську хату продала для того, щоб відкрити бізнес, а зрештою я залишаюся, вибачте, у с**ці", — каже одна з учасниць мітингу.

Мітинг під КМДА 12 червня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, очільник Деснянської РДА Максим Бахматов повідомив, що наразі метро на Троєщину будувати не будуть.

Крім того, Бахматов заявив, що громадський транспорт Києва наразі перебуває у глибокій кризі.