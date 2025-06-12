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Главная Киев Малые предприниматели устроили митинг под КГГА — что требовали

Малые предприниматели устроили митинг под КГГА — что требовали

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Дата публикации 12 июня 2025 18:25
Предприниматели митинговали под КГГА 12 июня — что известно
Митинг под КГГА 12 июня. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Митинг под КГГА 12 июня

Малые предприниматели в четверг, 12 июня, устроили митинг под Киевской городской государственной администрацией. Они требовали от столичных властей не сносить малые архитектурные формы (МАФы).

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

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Митинг под КГГА 12 июня

Малые предприниматели отмечали, что мэр Виталий Кличко хочет снести их киоски. По их словам, там якобы хотят установить другие, которые будут принадлежать новому владельцу.

Мітинг під КМДА 12 червня
Митинг под КГГА 12 июня. Фото: Новини.LIVE
Протест під КМДА 12 червня
Митинг под КГГА 12 июня. Фото: Новини.LIVE

"Наши рабочие места забирают. Выгоняют не только нас, но и наших людей, которые у нас работают... Я родительский дом продала для того, чтобы открыть бизнес, а в итоге я остаюсь, извините, в с**ке", — говорит одна из участниц митинга.

Акція протесту в Києві 12 червня
Митинг под КГГА 12 июня. Фото: Новини.LIVE

Напомним, глава Деснянской РГА Максим Бахматов сообщил, что сейчас метро на Троещину строить не будут.

Кроме того, Бахматов заявил, что общественный транспорт Киева сейчас находится в глубоком кризисе.

Виталий Кличко Киев митинг протесты КГГА предприниматели
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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