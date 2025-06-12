Предприниматели митинговали под КГГА 12 июня — что известно

Митинг под КГГА 12 июня. Фото: Новини.LIVE

Малые предприниматели в четверг, 12 июня, устроили митинг под Киевской городской государственной администрацией. Они требовали от столичных властей не сносить малые архитектурные формы (МАФы).

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Реклама

Читайте также:

Митинг под КГГА 12 июня

Малые предприниматели отмечали, что мэр Виталий Кличко хочет снести их киоски. По их словам, там якобы хотят установить другие, которые будут принадлежать новому владельцу.

Митинг под КГГА 12 июня. Фото: Новини.LIVE

Митинг под КГГА 12 июня. Фото: Новини.LIVE

"Наши рабочие места забирают. Выгоняют не только нас, но и наших людей, которые у нас работают... Я родительский дом продала для того, чтобы открыть бизнес, а в итоге я остаюсь, извините, в с**ке", — говорит одна из участниц митинга.

Митинг под КГГА 12 июня. Фото: Новини.LIVE

Напомним, глава Деснянской РГА Максим Бахматов сообщил, что сейчас метро на Троещину строить не будут.

Кроме того, Бахматов заявил, что общественный транспорт Киева сейчас находится в глубоком кризисе.