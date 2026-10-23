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Главная Киев Маломобильным киевлянам зимой будут оказывать помощь на дому и в заведениях

Маломобильным киевлянам зимой будут оказывать помощь на дому и в заведениях

Ua ru
23 октября 2026 18:08
Помощь маломобильным киевлянам зимой: что готовит КГГА
Пожилой человек в колесном кресле. Иллюстративное фото: facebook.com/east.sos.ua

В Киеве готовятся оказывать помощь маломобильным людям в случае чрезвычайных ситуаций зимой, в частности при длительных отключениях электроэнергии и отопления. Для них планируется организовать временное размещение в энергоавтономных учреждениях, а также оказывать необходимую поддержку по месту жительства.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской военной администрации Марина Хонда в интервью изданию "Вечерний Киев", передает Новини.LIVE.

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Где смогут временно разместиться маломобильные киевляне

По словам Хонды, город в первую очередь рассматривает возможности уже имеющихся учреждений. Они должны быть энергоавтономными и обеспечивать надлежащие условия проживания и ухода. Для различных категорий людей разрабатываются отдельные варианты размещения в соответствии с их потребностями.

Помощь планируется организовать в первую очередь для одиноких пожилых людей, людей с инвалидностью, детей с инвалидностью и многодетных семей. К подготовке присоединились также частные учреждения, которые предложили дополнительные места для временного пребывания. Кроме того, в столичных больницах увеличивают количество мест.

В то же время большинство опрошенных киевлян из социально уязвимых групп не готовы покидать свои дома даже в случае ухудшения ситуации. На данный момент около 3 тысяч человек выразили готовность временно переехать в случае необходимости.

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По словам Марины Хонды, более 90% опрошенных планируют оставаться дома, поэтому социальным работникам придется быть готовыми оказывать помощь непосредственно по месту жительства людей.

Отдельное направление подготовки — обеспечение горячим питанием тех, кто из-за отсутствия электроэнергии и отопления не сможет самостоятельно приготовить еду.

"Прежде всего речь идет об обеспечении горячим питанием. Сейчас городской гуманитарный штаб сотрудничает с благотворительными фондами и учреждениями, которые могут помочь с приготовлением и доставкой еды. Мы формируем соответствующий резерв, чтобы в случае отсутствия тепла, когда у людей не будет возможности самостоятельно приготовить еду, обеспечить их питанием на дому", — сообщила Хонда.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить подготовку Киева к зимнему периоду и обеспечить надлежащее реагирование на вызовы военного времени. Президент подчеркнул важность привлечения специалистов к управлению безопасностью столицы на фоне рисков, связанных с полномасштабной войной.

Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Украины Сергей Корецкий раскритиковал подготовку Киева к зиме, заявив, что столица могла действовать быстрее и качественнее. Он также сообщил, что правительство берет на себя работы на отдельных незавершенных объектах, в частности в сфере защиты и резервного обеспечения, поскольку времени на ожидание уже нет.

Киев отопительный сезон электроэнергия пенсионеры Пенсионный Фонд
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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