Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький оцінив підготовку Києва до складної зими. Він вважає, що столиця могла підготуватися краще. Також посадовець прокоментував готовність міста до холодів і співпрацю з мером Віталієм Кличком.

Про це Сергій Корецький заявив в інтерв’ю BBC News Україна, інформує Новини.LIVE.

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Корецький про готовність Києва до зими

Оцінюючи підготовку Києва до холодів, прем’єр-міністр визнав, що місто могло діяти оперативніше та якісніше.

"Вважаю, що можна було підготуватись краще. Можливо, швидше і якісніше", — зазначив Сергій Корецький.

Водночас він наголосив, що уряд і особисто він допомагають столиці. За словами прем’єра, через брак часу Кабмін перебирає на себе роботи на окремих об’єктах, які ще не завершені.

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"Уряд і я персонально більш ніж конструктивно і практично допомагаємо Києву.

По деяких об'єктах, які незавершені, недороблені, уряд зараз переймає на себе будівництво і захисту, і резерву, бо у нас іншого варіанту просто немає. Немає вже часу чекати", — зазначив очільник уряду.

Прем’єр також наголосив, що Київ має зберігати стійкість завдяки спільним зусиллям. Він акцентував на важливості довгострокового підходу до підготовки столиці.

"Водночас і вибору у нас теж іншого немає, окрім як спільними зусиллями відстоювати й тримати стійкість Києва. Головне — не мислити короткими перебіжками.

Ще раз хочу підтвердити, що уряд, як ніколи, конструктивний та практичний. І дуже сподіваюся, що пан Кличко це підтверджує: і ту допомогу, яку ми фізично надали, і грошову, і так далі", — сказав Корецький.

Окремо прем’єр прокоментував тимчасове призупинення платежів, яке, за його словами, тривало два з половиною тижні через фінансовий розрив. Він назвав нечесними спроби маніпулювати цим фактом і заявив, що платежі вже відновили.

"А маніпулювати тим, що ми на два з половиною тижні призупинили платежі через фінансовий розрив, це нечесно.

Дійсно була потреба це зробити, але зараз ми все це відпустили й все працює. Тому ці два з половиною тижні радикально ситуацію з планом стійкості, який розпочався з 1 березня, змінити не могли", — заявив прем’єр-міністр.

Новини.LIVE інформували, що 17 жовтня 2026 року в Києві біля будівлі КМДА відбулася акція протесту з вимогою відставки міського голови Віталія Кличка. Учасники висловили невдоволення підготовкою столиці до зими, нестачею укриттів, проблемами громадського транспорту та корупційними скандалами. Окремо протестувальники критикували недостатню кількість мобільних укриттів, адже за потреби у 620 споруд до кінця року планували закупити лише 14.

Новини.LIVE також писали, що 17 жовтня під час акції біля КМДА ветеран і громадський активіст Олег Симороз заявив, що відставки мера Києва Віталія Кличка недостатньо. Він закликав притягнути міського голову до кримінальної відповідальності, згадавши корупційні справи в його оточенні, забудову столиці та насильство щодо активістів. Також Симороз розкритикував доступність укриттів у Києві та пріоритети міської влади у витрачанні коштів.