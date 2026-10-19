Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Прем’єр Корецький розкритикував підготовку Києва до зими

Прем’єр Корецький розкритикував підготовку Києва до зими

Ua ru
19 жовтня 2026 14:51
Корецький заявив, що Київ міг краще підготуватися до зими facebook.com/sergii.koretskyi.page
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi.page

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький оцінив підготовку Києва до складної зими. Він вважає, що столиця могла підготуватися краще. Також посадовець прокоментував готовність міста до холодів і співпрацю з мером Віталієм Кличком.

Про це Сергій Корецький заявив в інтерв’ю BBC News Україна, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Корецький про готовність Києва до зими

Оцінюючи підготовку Києва до холодів, прем’єр-міністр визнав, що місто могло діяти оперативніше та якісніше.

"Вважаю, що можна було підготуватись краще. Можливо, швидше і якісніше", — зазначив Сергій Корецький.

Водночас він наголосив, що уряд і особисто він допомагають столиці. За словами прем’єра, через брак часу Кабмін перебирає на себе роботи на окремих об’єктах, які ще не завершені.

Читайте також:

"Уряд і я персонально більш ніж конструктивно і практично допомагаємо Києву.

По деяких об'єктах, які незавершені, недороблені, уряд зараз переймає на себе будівництво і захисту, і резерву, бо у нас іншого варіанту просто немає. Немає вже часу чекати", — зазначив очільник уряду.

Прем’єр також наголосив, що Київ має зберігати стійкість завдяки спільним зусиллям. Він акцентував на важливості довгострокового підходу до підготовки столиці.

"Водночас і вибору у нас теж іншого немає, окрім як спільними зусиллями відстоювати й тримати стійкість Києва. Головне — не мислити короткими перебіжками.

Ще раз хочу підтвердити, що уряд, як ніколи, конструктивний та практичний. І дуже сподіваюся, що пан Кличко це підтверджує: і ту допомогу, яку ми фізично надали, і грошову, і так далі", — сказав Корецький.

Окремо прем’єр прокоментував тимчасове призупинення платежів, яке, за його словами, тривало два з половиною тижні через фінансовий розрив. Він назвав нечесними спроби маніпулювати цим фактом і заявив, що платежі вже відновили.

"А маніпулювати тим, що ми на два з половиною тижні призупинили платежі через фінансовий розрив, це нечесно.

Дійсно була потреба це зробити, але зараз ми все це відпустили й все працює. Тому ці два з половиною тижні радикально ситуацію з планом стійкості, який розпочався з 1 березня, змінити не могли", — заявив прем’єр-міністр.

Новини.LIVE інформували, що 17 жовтня 2026 року в Києві біля будівлі КМДА відбулася акція протесту з вимогою відставки міського голови Віталія Кличка. Учасники висловили невдоволення підготовкою столиці до зими, нестачею укриттів, проблемами громадського транспорту та корупційними скандалами. Окремо протестувальники критикували недостатню кількість мобільних укриттів, адже за потреби у 620 споруд до кінця року планували закупити лише 14.

Новини.LIVE також писали, що 17 жовтня під час акції біля КМДА ветеран і громадський активіст Олег Симороз заявив, що відставки мера Києва Віталія Кличка недостатньо. Він закликав притягнути міського голову до кримінальної відповідальності, згадавши корупційні справи в його оточенні, забудову столиці та насильство щодо активістів. Також Симороз розкритикував доступність укриттів у Києві та пріоритети міської влади у витрачанні коштів.

Віталій Кличко Київ опалювальний сезон КМДА зима Сергій Корецький
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації