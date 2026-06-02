Росія масовано атакувала Київ: є жертви та значні руйнування

Наслідки російського обстрілу Києва 2 червня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 2 червня масовано атакували Київ ракетами та дронами. Пошкодження зафіксовані у різних районах міста. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей, також є поранені.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Києва 2 червня

У Дарницькому районі через падіння, ймовірно, уламків дронів, сталося загоряння на території АЗС.

В Оболонському сталося падіння уламків на відкритих територіях — обидва біля дитячих садочків. Крім того, виникло загоряння на території незавершеного будівництва.

Пожежа внаслідок російського обстрілу Києва 2 червня. Фото: ДСНС

У Шевченківському районі через падіння уламків спалахнула пожежа в нежитловій триповерховій будівлі, а також зафіксовано незначні пошкодження фасаду й даху дев’ятиповерхового житлового будинку. Крім того, уламки влучили у 24-поверхівку, де загоряння виникло на рівні четвертого-п’ятого поверхів. Окремо повідомляється ще про дві пожежі в нежитлових приміщеннях цього ж району, спричинені падінням уламків.

Масований обстріл Києва 2 червня. Фото: ДСНС

У Святошинському через влучання уламків сталося загоряння на рівні першого поверху в пʼятиповерховому житловому будинку, а також пожежа на території нежитлової забудови.

У Подільському районі, за попередніми даними, повторний ракетний удар по дев’ятиповерховому житловому будинку спричинив часткове руйнування конструкцій. Також уламки впали на дах іншої дев’ятиповерхівки, де виникла пожежа та було пошкоджено вікна. Окрім цього, через падіння уламків, ймовірно безпілотника, загоряння виникло на території нежитлової забудови з подальшим поширенням вогню на інші будівлі. На відкритій території одного з комунальних підприємств уламки пошкодили декілька автомобілів і складське приміщення.

Наслідки масованого російського обстрілу Києва 2 червня. Фото: ДСНС

У Голосіївському зафіксовано руйнування другого та третього поверхів поліклініки. На відкритій території через падіння уламків палали декілька автомобілів. Також падіння уламків сталося на відкритих територіях інших локацій цього ж району.

Атака Росії на Київ 2 червня. Фото: ДСНС

"У Солом’янському районі уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку, а також сталося загоряння в 24-поверховому будинку на рівні 7-8 поверхів. Внаслідок падіння уламків, виникло загоряння будівлі на території нежитлової забудови. За попередньою інформацією, пожежі внаслідок падіння уламків зафіксовані у двох приватних будинках", — зазначив Кличко.

Наслідки масованої атаки Росії на Київ 2 червня. Фото: ДСНС

Він додав, що екстрені служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки обстрілу.

Наразі відомо про чотирьох загиблих та 58 постраждалих, із яких 40 госпіталізували, в тому числі двох дітей.

Як писали Новини.LIVE, 29 травня у Києві завершили розбір завалів фасаду ТРЦ "Квадрат", який постраждав внаслідок російського масованого обстрілу 24 травня.

Крім того, у ніч проти 24 травня росіяни пошкодили 14 культурних інституцій. Зокрема, йдеться про Національний художній музей, бібліотеку Ярослава Мудрого та Український дім.