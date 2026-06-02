Атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла до 90 осіб

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ 2 червня 2026 року. Фото: ДСНС

У ніч проти 2 червня російські війська завдали масованого удару по Києву. Окупанти атакували столицю ракетами та дронами, лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 90 поранених та шістьох загиблих.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

Обстріл Києва 2 червня: кількість постраждалих зростає

У Києві збільшилася кількість постраждалих внаслідок масованого російського обстрілу, який стався у ніч проти 2 червня.

Міська влада повідомляє про загиблих і десятки поранених, частина з них перебуває у лікарнях у важкому стані. Рятувальні служби та медики продовжують надавати допомогу постраждалим.

За даними мера Віталія Кличка, станом на 19:56 у столиці зафіксовано 90 постраждалих.

У лікарнях продовжують перебувати 52 поранених, серед них двоє дітей. Медики надають необхідну допомогу, стан частини пацієнтів оцінюється як тяжкий.

За офіційними даними, внаслідок атаки загинули шестеро людей.

"90 постраждалих наразі в Києві від масованої атаки ворога на столицю 2 червня. У стаціонарах перебувають 52 поранених. Із них двоє дітей. Шестеро людей загинули", — поінформував Кличко.

Скриншот повідомлення Кличка/Telegram

Новини.LIVE писали, що у Києві внаслідок масованої російської атаки 2 червня найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район, зокрема житловий комплекс UNIT.Home. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники та екстрені служби, ліквідовуючи наслідки обстрілу.

Новини.LIVE інформували, що у Києві після масованого російського обстрілу 2 червня перекрили рух на низці вулиць у різних районах міста. Водіям рекомендують враховувати обмеження під час планування маршрутів, оскільки частина доріг залишається недоступною. Також у столиці зранку фіксувалося сильне задимлення після нічної атаки.