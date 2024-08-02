Машиніст метро пересів за штурвал радіолокаційної станції і за день збив 30 російських БпЛА

Військовослужбовець Вадим, колишній машиніст київського метро. Фото: Повітряні сили

Колишній машиніст київського метрополітену став оператором сучасної радіолокаційної станції (РЛС) українського виробництва. На його рахунку вже сотні виявлених російських ударних дронів.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

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У Генштабі зазначають, що чоловіка звати Вадим. Він вирішив приєднатися до Збройних сил України, щоб забезпечити мирне майбутнє своєму сину та всім українським дітям.

"Коли пішов до Територіального центру комплектування (ТЦК), сину виповнилось лише кілька місяців. Дружина хвилювалась, що я не буду поруч, коли у неї немовля на руках. Та я пояснив, що залишаю її саму не тому, що хочу, а тому, що мушу. Бо люблю їх більше за життя", — каже Вадим.

Військовослужбовець наголосив, що його досвід роботи в метро допоміг йому швидко адаптуватися до нової ролі.

"Перекваліфікувався без проблем, адже робота в київському метрополітені навчила пильності, зібраності, відповідальності", — додав він.

Вадим у часи роботи в київському метро. Фото: Повітряні сили

На своїй новій посаді Вадим відповідає за виявлення і супровід цілей під час масованих ракетних атак.

Чоловік зізнається, що його робота вимагає високої концентрації та зосередженості, особливо під час виявлення ударних дронів та ракет, які можуть швидко змінювати курс або ховатися за рельєфом місцевості.

Військовий розповідає, що днями за одне чергування виявив та супроводив понад 30 ударних дронів. Загалом за увесь час служби статистика давно вимірюється сотнями.

Боєць ЗСУ відзначає, що все частіше задумується про військову кар'єру, а повернення до метрополітену, можливо, доведеться відкласти.