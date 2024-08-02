Машинист метро пересел за штурвал радиолокационной станции и за день сбил 30 российских БпЛА

Машинист киевского метро помог сбить 30 российских беспилотников в день — как ему это удалось
Бывший машинист киевского метрополитена стал оператором современной радиолокационной станции (РЛС) украинского производства. На его счету уже сотни сбитых российских ударных дронов.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.
Машинист метро за штурвалом РЛС
В Генштабе отмечают, что мужчину зовут Вадим. Он решил присоединиться к Вооруженным силам Украины, чтобы обеспечить мирное будущее своему сыну и всем украинским детям.
"Когда пошел в Территориальный центр комплектования (ТЦК), сыну исполнилось всего несколько месяцев. Жена волновалась, что я не буду рядом, когда у нее младенец на руках. Но я объяснил, что оставляю ее саму не потому, что хочу, а потому, что должен. Потому что люблю их больше жизни», — говорит Вадим.
Военнослужащий отметил, что его опыт работы в метро помог ему быстро адаптироваться к новой роли.
"Переквалифицировался без проблем, ведь работа в киевском метрополитене научила бдительности, собранности, ответственности", — добавил он.
На своей новой должности Вадим отвечает за выявление и сопровождение целей во время массированных ракетных атак.
Мужчина признается, что его работа требует высокой концентрации и сосредоточенности, особенно при обнаружении ударных дронов и ракет, которые могут быстро менять курс или скрываться за рельефом местности.
Военный рассказывает, что на днях за одно дежурство обнаружил и сопроводил более 30 ударных дронов. В целом, за все время службы статистика давно измеряется сотнями.
Боец ВСУ отмечает, что все чаще задумывается о военной карьере, а возвращение в метрополитен, возможно, придется отложить.
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