Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Полетять мільйони — у Кличка хочуть закупити дрони за завищеними цінами від ринку arrow

Полетять мільйони — у Кличка хочуть закупити дрони за завищеними цінами від ринку

2 серпня 2024 18:49
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
КМДА купуватиме дрони за завищеними цінами — розслідування
Віталій Кличко з дроном. Фото: КМДА
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

В Департаменті муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації 30 липня за результатами тендеру уклали угоду з ТОВ "УМО Україна" на поставку китайських дронів DJI Mavic 3T. Заявлена сума становила 391,50 млн грн, яка виявилася завищеною від ринку. 

Про це йдеться у розслідуванні "Наші гроші" з посиланням на тендер Prozorro

Читайте також:

У Кличка хочуть купити дрони за завищеними цінами

Як пише видання, за три місяці мерія столиці має отримати 2 500 квадрокоптерів:

  • 1 550 квадрокоптерів Mavic 3T з тепловізійними камерами для нічної роботи за 184 тис. грн;
  • 950 квадрокоптерів Mavic 3E по 112 тис грн.

Замовлення оплатять протягом семи банківських днів після поставки, авансу немає.

"На сьогодні це дорожче від ринку, адже останнім часом ціни квадрокоптерів DJI знизились. У період із 7 по 25 липня середня ціна Mavic 3T у "Прозорро" склала 159 тис. грн, а ціновий рекорд поставила Криворізька міськрада з нічними дронами по 148 тис. грн", — пише видання.

кличко дрони
Скриншот тендера. Джерело: Prozorro

Проте, як стало відомо, КМДА оголосила відкриті торги ще наприкінці квітня. Тоді ринкові ціни квадрокоптерів DJI були вищими: середня ціна Mavic 3T становила 194 тис. грн, а середня ціна Mavic 3E — 107 тис. грн.

Тендер вирішила перевірити Держаудитслужба, і тими ж днями столичне управління БЕБ написало Київраді листа про те, що очікувану вартість торгів помилково визначено з ПДВ, хоча закупівлі дронів від нього звільнено. Детективи додали, що в тендерній документації немає пункту про заборону купувати товари з Ірану, в іранців або іранських фірм.

"УМО Україна" не зазначила у порівняльній таблиці фірму-виробника та країну походження товару. При цьому замовник казав, що вказані відомості були в деклараціях відповідності та інструкції з експлуатації, однак для аудиторів це не спростувало наявність невідповідності", — йдеться у висновку ДАСУ.

Також важливі новини дня по темі:

Віталій Кличко Київ корупція КМДА гроші Україна дрони війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:12 У Святошинському районі Києва годину гасили пожежу

18:52 Українці все менше хочуть повертатися додому з Європи — соціолог навів нові дані

18:49 Полетять мільйони — у Кличка хочуть закупити дрони за завищеними цінами від ринку

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

18:45 Дзюдоїстка Христина Гоман прокоментувала свою поразку на Олімпіаді-2024

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Новина з відео

18:40 Десять категорій українців втратять право на відстрочку вже у серпні

18:21 Ексначальник Божковської колонії, де катували в'язнів, отримав премії "за досягнення в роботі"

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

18:07 Пожежа у п'ятиповерхівці в Києві — в задимленій квартирі опинилися двоє людей

19:12 У Святошинському районі Києва годину гасили пожежу

18:52 Українці все менше хочуть повертатися додому з Європи — соціолог навів нові дані

18:49 Полетять мільйони — у Кличка хочуть закупити дрони за завищеними цінами від ринку

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

18:45 Дзюдоїстка Христина Гоман прокоментувала свою поразку на Олімпіаді-2024

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Новина з відео

18:40 Десять категорій українців втратять право на відстрочку вже у серпні

18:21 Ексначальник Божковської колонії, де катували в'язнів, отримав премії "за досягнення в роботі"

18:07 Пожежа у п'ятиповерхівці в Києві — в задимленій квартирі опинилися двоє людей

Ексклюзив

18:03 В Одесі побільшало лисиць — з чим це пов'язано

18:02 Втратив військовий квиток — що робити

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

Text

12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі