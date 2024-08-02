КМДА купуватиме дрони за завищеними цінами — розслідування

Віталій Кличко з дроном. Фото: КМДА

В Департаменті муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації 30 липня за результатами тендеру уклали угоду з ТОВ "УМО Україна" на поставку китайських дронів DJI Mavic 3T. Заявлена сума становила 391,50 млн грн, яка виявилася завищеною від ринку.

Про це йдеться у розслідуванні "Наші гроші" з посиланням на тендер Prozorro.

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Як пише видання, за три місяці мерія столиці має отримати 2 500 квадрокоптерів:

1 550 квадрокоптерів Mavic 3T з тепловізійними камерами для нічної роботи за 184 тис. грн;

950 квадрокоптерів Mavic 3E по 112 тис грн.

Замовлення оплатять протягом семи банківських днів після поставки, авансу немає.

"На сьогодні це дорожче від ринку, адже останнім часом ціни квадрокоптерів DJI знизились. У період із 7 по 25 липня середня ціна Mavic 3T у "Прозорро" склала 159 тис. грн, а ціновий рекорд поставила Криворізька міськрада з нічними дронами по 148 тис. грн", — пише видання.

Скриншот тендера. Джерело: Prozorro

Проте, як стало відомо, КМДА оголосила відкриті торги ще наприкінці квітня. Тоді ринкові ціни квадрокоптерів DJI були вищими: середня ціна Mavic 3T становила 194 тис. грн, а середня ціна Mavic 3E — 107 тис. грн.

Тендер вирішила перевірити Держаудитслужба, і тими ж днями столичне управління БЕБ написало Київраді листа про те, що очікувану вартість торгів помилково визначено з ПДВ, хоча закупівлі дронів від нього звільнено. Детективи додали, що в тендерній документації немає пункту про заборону купувати товари з Ірану, в іранців або іранських фірм.

"УМО Україна" не зазначила у порівняльній таблиці фірму-виробника та країну походження товару. При цьому замовник казав, що вказані відомості були в деклараціях відповідності та інструкції з експлуатації, однак для аудиторів це не спростувало наявність невідповідності", — йдеться у висновку ДАСУ.