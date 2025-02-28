У метро Києва машиніст підібрав чоловіка, який заблукав у тунелі

Метро Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Київському метрополітені сталася незвичайна подія: машиніст поїзда здійснив екстрену зупинку, щоб підібрати чоловіка. Він загадковим чином опинився у тунелі неподалік станції метро "Вокзальна".

Про це повідомили у поліції столичного метрополітену, пише ТСН.

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Очевидці помітили, як машиніст допомагає чоловікові піднятися у вагон. На відео, з яким ознайомилися журналісти, видно, що пасажир має при собі клунок, а сам він зовні схожий на безхатченка. Після того, як він сів у вагон, машиніст попросив інших пасажирів наглянути за ним до прибуття правоохоронців.

За даними поліції, інцидент стався ще 17 лютого, але відео нещодавно з’явилося в соцмережах. Чоловіком виявився приблизно 70-річний дідусь, який пояснив, що заблукав і випадково опинився в тунелі через неправильний вихід.

Відомо, що наразі складено адміністративний протокол, а правоохоронці проводять перевірку. Як саме чоловік потрапив до тунелю метрополітену, поки залишається загадкою.

Нагадаємо, у Київській прокуратурі викрили підрядника, який відкрив депозит з коштами, які йому виділили на будівництво метро.

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