В метро Киева машинист подобрал мужчину, который заблудился в тоннеле

Метро Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киевском метрополитене произошло необычное событие: машинист поезда совершил экстренную остановку, чтобы подобрать мужчину. Он загадочным образом оказался в тоннеле недалеко от станции метро "Вокзальная".

Об этом сообщили в полиции столичного метрополитена, пишет ТСН.

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Очевидцы заметили, как машинист помогает мужчине подняться в вагон. На видео, с которым ознакомились журналисты, видно, что у пассажира при себе сверток, а сам он внешне похож на бездомного. После того как он сел в вагон, машинист попросил других пассажиров присмотреть за ним до прибытия правоохранителей.

По данным полиции, инцидент произошел еще 17 февраля, но видео недавно появилось в соцсетях. Мужчиной оказался приблизительно 70-летний дедушка, который объяснил, что заблудился и случайно оказался в тоннеле из-за неправильного выхода.

Известно, что сейчас составлен административный протокол, а правоохранители проводят проверку. Как именно мужчина попал в тоннель метрополитена, пока остается загадкой.

Напомним, в Киевской прокуратуре разоблачили подрядчика, который открыл депозит со средствами, которые ему выделили на строительство метро.

Журналисты Bihus.Info выпустили расследование в отношении должностных лиц столичного метрополитена и их состояния.