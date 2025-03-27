Через масове паркування у київських дворах рятувальники пожежники втрачають шанси на порятунок людей

Пожарные раскладывают специальное оборудование. Иллюстративное фото: ГСЧС Киевской области

Для того чтобы быстро спасать людей с пожара спасателям ГСЧС нужно место возле подъездов жилых домов. Однако из-за хаотичной парковки в высотках пожарным часто невозможно добраться до места происшествия, что может стоить жизни пострадавшим. Так произошло в Днепровском районе Киева, где после атаки российского дрона пожарные долго не могли проехать во двор из-за запаркованных авто.

О трагедии рассказали журналисты Новини.LIVE Александр Саюн и Ирина Доля для эфира "Киевского времени".

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Как хаотичная парковка влияет на спасение киевлян

Во время ночной атаки россиян в Днепровском районе Киева погибла женщина - огонь охватил ее квартиру. И сами работники ГСЧС и местные жители утверждают, что спасатели прибыли очень быстро, но долго не смогли проехать по двору, который был заставлен машинами.

Кроме того, пожарным нужно место, чтобы выгрузить и разложить спасательное оборудование. Очень часто машины припаркованы прямо под входом в подъезд и если пожарная машина даже добралась до места, то у пожарных возникают проблемы с тем, чтобы задействовать свое оборудование.

И это не первый такой случай в столице. Подобное случилось в Подольском районе, где пожарные машины не смогли заехать во двор многоэтажки, поэтому пришлось использовать внутренние гидранты. Жители жалуются, что во дворах нет места ни для спасателей, ни для скорой.

По словам спасателей, в некоторые жилые комплексы спецтехника вообще не может добраться. Потеря времени в таких критических ситуациях может стоить жизни.

Как отреагировала киевская власть

После этих трагедий в Киеве обещают усилить контроль за парковкой во дворах. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГГА) Тимур Ткаченко, 24 марта.

Сообщение начальника КГГА Тимура Ткаченко. Фото: Скриншот

"В то же время прошу киевлян способствовать тому, чтобы дворы были в полной доступности для работы экстренных служб. Не запарковывайте дворы, сообщайте о брошенных авто или транспортных средствах, которые перегораживают проезды", — подытожил чиновник.

Ранее в Киеве запретили эвакуацию автомобилей во время воздушной тревоги.

Также мы писали, что в Киеве начали систематически проверять и контролировать соблюдение правил парковки.