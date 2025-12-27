Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Масована атака Росії на Київ — фоторепортаж наслідків

Масована атака Росії на Київ — фоторепортаж наслідків

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 15:42
Російський обстріл Києва 27 грудня — фоторепортаж наслідків
Наслідки російського обстрілу Києва 27 грудня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Російські окупанти у ніч проти 27 грудня масовано атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу є значні руйнування. Загарбники вбили одну людину та поранили 30, серед яких двоє дітей.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місцях російських атак та підготував фоторепортаж.

Реклама
Читайте також:

Російський обстріл Києва 27 грудня

Рятувальники працюють на місцях влучань та падіння уламків у різних районах міста, зокрема Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Шевченківському. Крім того, зафіксовано удари по житлових будинках. 

Обстріл Києва 27 грудня
Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Російський обстріл Києва 27 грудня
Удар Росії по Києву. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

 

Атака Росії на Київ 27 грудня
Пошкоджений будинок в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Наслідки обстрілу Києва 27 грудня
Російський обстріл Києва. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Російський удар по Києву 27 грудня
Наслідки російської атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Наслідки російського удару по Києву 27 грудня
Пошкоджений будинок в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

 

Удар Росії по Києву 27 грудня
Наслідки масованого обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

 

Російська атака на Київ 27 грудня
Удар Росії по Києву 27 грудня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

 

Обстріл Києва 27 грудня
Наслідки удару Росії по Києву 27 грудня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Нагадаємо, жителька Києва Інна розповіла, як російський дрон влучив у її будинок в Дніпровському районі.

А у мережі показали карту руху російських ракет та дронів у ніч проти 27 грудня.

Київ війна обстріли окупанти фоторепортаж
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації