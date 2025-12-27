Російський обстріл Києва 27 грудня — фоторепортаж наслідків

Масована атака Росії на Київ — фоторепортаж наслідків
Російські окупанти у ніч проти 27 грудня масовано атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу є значні руйнування. Загарбники вбили одну людину та поранили 30, серед яких двоє дітей.
Кореспондент Новини.LIVE побував на місцях російських атак та підготував фоторепортаж.
Російський обстріл Києва 27 грудня
Рятувальники працюють на місцях влучань та падіння уламків у різних районах міста, зокрема Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Шевченківському. Крім того, зафіксовано удари по житлових будинках.
Нагадаємо, жителька Києва Інна розповіла, як російський дрон влучив у її будинок в Дніпровському районі.
А у мережі показали карту руху російських ракет та дронів у ніч проти 27 грудня.
