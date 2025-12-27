Російський обстріл Києва 27 грудня — фоторепортаж наслідків

Наслідки російського обстрілу Києва 27 грудня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Російські окупанти у ніч проти 27 грудня масовано атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу є значні руйнування. Загарбники вбили одну людину та поранили 30, серед яких двоє дітей.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місцях російських атак та підготував фоторепортаж.

Російський обстріл Києва 27 грудня

Рятувальники працюють на місцях влучань та падіння уламків у різних районах міста, зокрема Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Шевченківському. Крім того, зафіксовано удари по житлових будинках.

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Удар Росії по Києву. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Пошкоджений будинок в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Російський обстріл Києва. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Наслідки російської атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Пошкоджений будинок в Києві. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Наслідки масованого обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Удар Росії по Києву 27 грудня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Наслідки удару Росії по Києву 27 грудня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Нагадаємо, жителька Києва Інна розповіла, як російський дрон влучив у її будинок в Дніпровському районі.

А у мережі показали карту руху російських ракет та дронів у ніч проти 27 грудня.