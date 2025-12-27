Российские обстрелы Киева 27 декабря — фоторепортаж последствий

Последствия российского обстрела Киева 27 декабря. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Российские оккупанты в ночь на 27 декабря массированно атаковали Киев дронами и ракетами. В результате обстрела есть значительные разрушения. Захватчики убили одного человека и ранили 30, среди которых двое детей.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на местах российских атак и подготовил фоторепортаж.

Реклама

Читайте также:

Российский обстрел Киева 27 декабря

Спасатели работают на местах попаданий и падения обломков в разных районах города, в частности Днепровском, Дарницком, Деснянском, Оболонском и Шевченковском. Кроме того, зафиксированы удары по жилым домам.

Последствия российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Удар России по Киеву. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Поврежденный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Российский обстрел Киева. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Последствия российской атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Поврежденный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Последствия массированного обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Удар России по Киеву 27 декабря. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Последствия удара России по Киеву 27 декабря. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Напомним, жительница Киева Инна рассказала, как российский дрон попал в ее дом в Днепровском районе.

А в сети показали карту движения российских ракет и дронов в ночь на 27 декабря.