Главная Киев Массированная атака России на Киев — фоторепортаж последствий

Массированная атака России на Киев — фоторепортаж последствий

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 15:42
Российские обстрелы Киева 27 декабря — фоторепортаж последствий
Последствия российского обстрела Киева 27 декабря. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Российские оккупанты в ночь на 27 декабря массированно атаковали Киев дронами и ракетами. В результате обстрела есть значительные разрушения. Захватчики убили одного человека и ранили 30, среди которых двое детей.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на местах российских атак и подготовил фоторепортаж.

Российский обстрел Киева 27 декабря

Спасатели работают на местах попаданий и падения обломков в разных районах города, в частности Днепровском, Дарницком, Деснянском, Оболонском и Шевченковском. Кроме того, зафиксированы удары по жилым домам.

Обстріл Києва 27 грудня
Последствия российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Російський обстріл Києва 27 грудня
Удар России по Киеву. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

 

Атака Росії на Київ 27 грудня
Поврежденный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Наслідки обстрілу Києва 27 грудня
Российский обстрел Киева. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Російський удар по Києву 27 грудня
Последствия российской атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Наслідки російського удару по Києву 27 грудня
Поврежденный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

 

Удар Росії по Києву 27 грудня
Последствия массированного обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

 

Російська атака на Київ 27 грудня
Удар России по Киеву 27 декабря. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

 

Обстріл Києва 27 грудня
Последствия удара России по Киеву 27 декабря. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Напомним, жительница Киева Инна рассказала, как российский дрон попал в ее дом в Днепровском районе.

А в сети показали карту движения российских ракет и дронов в ночь на 27 декабря.

Киев война обстрелы оккупанты фоторепортаж
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
