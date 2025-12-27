Российские обстрелы Киева 27 декабря — фоторепортаж последствий

Массированная атака России на Киев — фоторепортаж последствий
Российские оккупанты в ночь на 27 декабря массированно атаковали Киев дронами и ракетами. В результате обстрела есть значительные разрушения. Захватчики убили одного человека и ранили 30, среди которых двое детей.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на местах российских атак и подготовил фоторепортаж.
Российский обстрел Киева 27 декабря
Спасатели работают на местах попаданий и падения обломков в разных районах города, в частности Днепровском, Дарницком, Деснянском, Оболонском и Шевченковском. Кроме того, зафиксированы удары по жилым домам.
