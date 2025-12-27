Відео
Україна
Не встигла вийти в укриття — киянка розповіла про удар в будинок

Не встигла вийти в укриття — киянка розповіла про удар в будинок

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 12:51
Киянка розповіла, як дрон влучив у її будинок під час атаки 27 грудня
Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Киянка Інна розповіла, як в її будинок у Дніпровському районі влучив російський дрон. Вона зазначила, що не встигла вийти в укриття.

Про це Інна розповіла у коментарі Новини.LIVE у суботу, 27 грудня.

Російський обстріл Києва 27 грудня

"Близько восьмої ранку саме в цьому районі стали такі більш гучні вибухи. Ми з хлопцем прокинулися збиратися в укриття, але ми вже не встигли. В момент, як ми почали одягатися, я просто так побачила, ну я почула, по-перше, що "Шахед" почав знижуватись, він набирав швидкість, і в моменті просто дуже-дуже була така яскравий спалах помаранчевий, ми впали просто на підлогу", — розповіла Інна.

За її словами, вона з хлопцем живе на 18-му поверсі. Внаслідок удару в квартирі повипадали лише сітки з вікон. Цей день дівчина назвала другим днем народження.

Коли Інна вийшла на вулицю, то була шокована та почала плакати. 

"Прийшло розуміння, що щось трапилося, тому що в моменті, коли він прилетів, я якось так, знаєте. А, ну, ладно, всі живі, здорові. А коли вже побачила на власні очі, то вже прямо дуже погано було", — додала вона.

Нагадаємо, у ніч проти 27 грудня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. У мережі показали карту руху цілей.

Крім того, внаслідок атаки без централізованого теплопостачання залишилися будинки та обʼєкти соціальної інфраструктури.

Автор:
Аркадій Пастула
Автор:
Аркадій Пастула
