После ночной атаки в школах Киева ввели дистанционный формат

Ученица. Фото: Новини.LIVE

Из-за последствий ночной атаки и перебоев с электро- и водоснабжением часть учебных заведений Киева перешла на работу в режиме чрезвычайной ситуации. В частности, школы и детские сады на левом берегу, а также некоторые учебные заведения в других районах города сейчас функционируют как пункты несокрушимости.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Реклама

Читайте также:

Детсады и школы Киева частично станут пунктами несокрушимости

В таких учреждениях обеспечено тепло, свет от генераторов, доступ к питьевой воде, возможность подзарядки мобильных устройств и укрытие на случай воздушной тревоги.

Между тем в Киеве учебный процесс будет организован в смешанном формате. Если есть электроснабжение, то учителя проводят онлайн-занятия, а при его отсутствии ученики получают задания для самостоятельной работы. В КГГА отмечают, что эти задания не должны перегружать детей и предусматривают лишь минимальный необходимый объем знаний для текущего дня.

Кроме того, в некоторых заведениях работают дежурные классы и группы для детей. В то же время родителей просят, по возможности, не приводить детей в школы или садики. Городская администрация также обратилась к руководителям учреждений с просьбой разрешить сотрудникам, которые имеют малолетних детей, работать дистанционно.

"Городские службы делают все для восстановления электро- и водоснабжения. Пожалуйста, следите за дальнейшими официальными сообщениями города на Официальном портале Киева и официальных страницах КГГА в соцсетях", — пояснили в КГГА.

Напомним, после массированной российской атаки по Киеву, в городе возникли масштабные отключения света. В результате обстрелов в Киеве пострадали люди, некоторых экстренно направили в больницу.