Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Удары по Киеву — в КГГА объяснили, как будут работать школы

Удары по Киеву — в КГГА объяснили, как будут работать школы

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 09:07
После ночной атаки в школах Киева ввели дистанционный формат
Ученица. Фото: Новини.LIVE

Из-за последствий ночной атаки и перебоев с электро- и водоснабжением часть учебных заведений Киева перешла на работу в режиме чрезвычайной ситуации. В частности, школы и детские сады на левом берегу, а также некоторые учебные заведения в других районах города сейчас функционируют как пункты несокрушимости.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Реклама
Читайте также:

Детсады и школы Киева частично станут пунктами несокрушимости

В таких учреждениях обеспечено тепло, свет от генераторов, доступ к питьевой воде, возможность подзарядки мобильных устройств и укрытие на случай воздушной тревоги.

Между тем в Киеве учебный процесс будет организован в смешанном формате. Если есть электроснабжение, то учителя проводят онлайн-занятия, а при его отсутствии ученики получают задания для самостоятельной работы. В КГГА отмечают, что эти задания не должны перегружать детей и предусматривают лишь минимальный необходимый объем знаний для текущего дня.

Кроме того, в некоторых заведениях работают дежурные классы и группы для детей. В то же время родителей просят, по возможности, не приводить детей в школы или садики. Городская администрация также обратилась к руководителям учреждений с просьбой разрешить сотрудникам, которые имеют малолетних детей, работать дистанционно.

"Городские службы делают все для восстановления электро- и водоснабжения. Пожалуйста, следите за дальнейшими официальными сообщениями города на Официальном портале Киева и официальных страницах КГГА в соцсетях", — пояснили в КГГА.

Напомним, после массированной российской атаки по Киеву, в городе возникли масштабные отключения света. В результате обстрелов в Киеве пострадали люди, некоторых экстренно направили в больницу.

Киев школы учеба обстрелы школьники
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации