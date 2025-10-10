Обстріл Києва 10 жовтня — кількість постраждалих зросла

У Києві зросла кількість поранених внаслідок обстрілу
Дата публікації: 10 жовтня 2025 07:47
Рятувальники та медики допомагають пораненому. Фото: ДСНС
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 10 жовтня. Наразі відомо про 12-х поранених.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
Поранені в Києві 10 жовтня
"Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей", — розповів Кличко.
За його словами, вісім людей перебувають у лікарнях, а ще четверо — отримують допомогу амбулаторно.
Нагадаємо, у Печерському районі Києва внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку. Там впали уламки дрона.
Також у столиці змінили рух метро через проблеми з електропостачанням після ворожої атаки.
