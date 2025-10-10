Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві зросла кількість поранених внаслідок обстрілу

У Києві зросла кількість поранених внаслідок обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 07:47
Обстріл Києва 10 жовтня — кількість постраждалих зросла
Рятувальники та медики допомагають пораненому. Фото: ДСНС

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 10 жовтня. Наразі відомо про 12-х поранених.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Поранені в Києві 10 жовтня

"Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей", — розповів Кличко.

За його словами, вісім людей перебувають у лікарнях, а ще четверо — отримують допомогу амбулаторно.

null
Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Печерському районі Києва внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку. Там впали уламки дрона.

Також у столиці змінили рух метро через проблеми з електропостачанням після ворожої атаки.

Київ війна обстріли окупанти поранення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації