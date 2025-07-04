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Головна Київ Поліція показала кадри пекельної ночі у Києві — відео

Поліція показала кадри пекельної ночі у Києві — відео

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 19:13
Обстріл Києва 4 липня — поліція показала перші кадри атаки
Наслідки удару по Києву 4 липня. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 4 липня завдали комбінованого удару по Києву. Ворог випустив по столиці рекордну кількість ударних дронів та ракет.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва та показали перші кадри атаки. 

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Обстріл Києва 4 липня

"Цинічно, підло та без краплі людяності й моралі, з вечора до самого ранку, ворог атакував мирне місто. Дорослі та діти, налякані хвостики — всі провели страшну ніч в укриттях. З вірою в Сили оборони!" — розповіли в поліції.

Зазначається, що патрульні всю ніч були поряд з містянами: евакуювали поранених, направляли людей до укриттів та допомагали рятувальникам і медикам. 

Правоохоронці зазначили, що кияни пережили цю ніч разом, але, на жаль, є постраждалі громадяни, понівечені автівки та зруйновані будинки. 

"Ліквідація ворожих обстрілів триває. Та ми впевнені, що ворогу нас не зламати та не перемогти! Нагадуємо: не нехтуйте безпекою — прямуйте в укриття під час тривоги та перебувайте там до відбою", — додали у патрульній поліції. 

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Києва постраждало щонайменше 26 людей. Серед них є 10-річна дівчинка.

Крім того, через масові пожежі в столиці різко погіршилась якість повітря — мешканцям радять не відкривати вікна та не перебувати на вулиці. 

Київ поліція обстріли ракети дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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