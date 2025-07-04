Обстрел Киева 4 июля — сколько жителей столицы обратились за помощью

Массированный обстрел Киева — сколько людей обратились за помощью
Российские оккупанты в ночь на 4 июля массированно атаковали Киев. В Соломенском и Святошинском районах зафиксированы значительные повреждения.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Обстрел Киева 4 июля
"Побитые дома, вкрученные в землю машины. К сожалению, с этого снова начался наш день. Мы все видим последствия очередного террористического акта россиян. Должны сосредоточиться на том, чтобы спасти, локализовать, помочь, объединиться", — подчеркнул Ткаченко.
В развернутых штабах работают специалисты служб РГА, правоохранители и главы районов, которым начальник КГГА выразил благодарность.
Кроме того, Ткаченко поблагодарил коммунальщиков, волонтеров, полицейских, спасателей, а также юных киевлян, которые помогают на местах российских атак.
Соломенский район
В Соломенском районе Киева российская атака повредила 742 окна. Сейчас продолжаются работы по вывозу мусора. Известно, что коммунальщики уже вывезли 40 тонн строительных отходов.
Жители поврежденных домов подали 152 обращения на единовременную материальную помощь. Речь идет о сумме 10 тысяч гривен. Кроме того, пять жителей подали заявки на компенсацию аренды жилья, а еще две семьи — на отселение.
Святошинский район
Всего в этом районе за разовой материальной помощью обратились 150 жителей, один человек — за помощью с арендой жилья.
"Всего в районе повреждены девять домов, повреждены 1268 окон. К ликвидации последствий удара задействованы шесть единиц техники. Продолжается вывоз строительного мусора, сейчас вывезли 20 кубометров отходов", — рассказал Ткаченко.
Напомним, в полиции показали первые кадры после российского обстрела Киева в ночь на 4 июля.
А Новини.LIVE побывали в Соломенском районе и подготовили фоторепортаж последствий обстрела.
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