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Главная Киев Массированный обстрел Киева — сколько людей обратились за помощью

Массированный обстрел Киева — сколько людей обратились за помощью

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Дата публикации 4 июля 2025 19:28
Обстрел Киева 4 июля — сколько жителей столицы обратились за помощью
Последствия российского обстрела Киева 4 июля. Фото: t.me/tkachenkotymur

Российские оккупанты в ночь на 4 июля массированно атаковали Киев. В Соломенском и Святошинском районах зафиксированы значительные повреждения.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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Обстрел Киева 4 июля

"Побитые дома, вкрученные в землю машины. К сожалению, с этого снова начался наш день. Мы все видим последствия очередного террористического акта россиян.  Должны сосредоточиться на том, чтобы спасти, локализовать, помочь, объединиться", — подчеркнул Ткаченко.

Обстріл Києва 4 липня
Обращение киевлян за помощью. Фото: t.me/tkachenkotymur

В развернутых штабах работают специалисты служб РГА, правоохранители и главы районов, которым начальник КГГА выразил благодарность.

Кроме того, Ткаченко поблагодарил коммунальщиков, волонтеров, полицейских, спасателей, а также юных киевлян, которые помогают на местах российских атак.

Соломенский район

В Соломенском районе Киева российская атака повредила 742 окна. Сейчас продолжаются работы по вывозу мусора. Известно, что коммунальщики уже вывезли 40 тонн строительных отходов.

Рятувальник на місці російського обстрілу 4 липня
Спасатель на месте российского обстрела Киева 4 июля. Фото: t.me/tkachenkotymur

Жители поврежденных домов подали 152 обращения на единовременную материальную помощь. Речь идет о сумме 10 тысяч гривен. Кроме того, пять жителей подали заявки на компенсацию аренды жилья, а еще две семьи — на отселение.

Святошинский район

Всего в этом районе за разовой материальной помощью обратились 150 жителей, один человек — за помощью с арендой жилья.

Дитина допомагає ліквідовувати наслідки російського обстрілу Києва 4 липня
Ребенок помогает убирать после российского обстрела Киева 4 июля. Фото: t.me/tkachenkotymur

"Всего в районе повреждены девять домов, повреждены 1268 окон. К ликвидации последствий удара задействованы шесть единиц техники. Продолжается вывоз строительного мусора, сейчас вывезли 20 кубометров отходов", — рассказал Ткаченко.

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Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, в полиции показали первые кадры после российского обстрела Киева в ночь на 4 июля.

А Новини.LIVE побывали в Соломенском районе и подготовили фоторепортаж последствий обстрела.

Киев война Украина обстрелы оккупанты Тимур Ткаченко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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