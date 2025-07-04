Обстрел Киева 4 июля — сколько жителей столицы обратились за помощью

Последствия российского обстрела Киева 4 июля. Фото: t.me/tkachenkotymur

Российские оккупанты в ночь на 4 июля массированно атаковали Киев. В Соломенском и Святошинском районах зафиксированы значительные повреждения.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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"Побитые дома, вкрученные в землю машины. К сожалению, с этого снова начался наш день. Мы все видим последствия очередного террористического акта россиян. Должны сосредоточиться на том, чтобы спасти, локализовать, помочь, объединиться", — подчеркнул Ткаченко.

Обращение киевлян за помощью. Фото: t.me/tkachenkotymur

В развернутых штабах работают специалисты служб РГА, правоохранители и главы районов, которым начальник КГГА выразил благодарность.

Кроме того, Ткаченко поблагодарил коммунальщиков, волонтеров, полицейских, спасателей, а также юных киевлян, которые помогают на местах российских атак.

Соломенский район

В Соломенском районе Киева российская атака повредила 742 окна. Сейчас продолжаются работы по вывозу мусора. Известно, что коммунальщики уже вывезли 40 тонн строительных отходов.

Спасатель на месте российского обстрела Киева 4 июля. Фото: t.me/tkachenkotymur

Жители поврежденных домов подали 152 обращения на единовременную материальную помощь. Речь идет о сумме 10 тысяч гривен. Кроме того, пять жителей подали заявки на компенсацию аренды жилья, а еще две семьи — на отселение.

Святошинский район

Всего в этом районе за разовой материальной помощью обратились 150 жителей, один человек — за помощью с арендой жилья.

Ребенок помогает убирать после российского обстрела Киева 4 июля. Фото: t.me/tkachenkotymur

"Всего в районе повреждены девять домов, повреждены 1268 окон. К ликвидации последствий удара задействованы шесть единиц техники. Продолжается вывоз строительного мусора, сейчас вывезли 20 кубометров отходов", — рассказал Ткаченко.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, в полиции показали первые кадры после российского обстрела Киева в ночь на 4 июля.

А Новини.LIVE побывали в Соломенском районе и подготовили фоторепортаж последствий обстрела.