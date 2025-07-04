Фото наслідків атаки на Київ — у Солом’янському районі масштабні руйнування

Пошуково-рятувальні роботи. Фото: Новини.LIVE

У Києві триває розбір завалів та уламків внаслідок комбінованої атаки Росії. Найбільші руйнування зафіксовані в одному з районів столиці.

Новини.LIVE побували у Солом'янському районі Києва, щоб показати наслідки російської атаки.

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Солом’янський район Києва зазнав найбільших пошкоджень під час нічної атаки РФ з повітря, яка відбулася в ніч проти 4 липня.

Унаслідок масованого удару постраждали житлові будинки, інфраструктура, навчальні заклади та приватна забудова. На місцях тривають активні роботи з розчищення завалів і ліквідації наслідків руйнувань.

Руйнування в житловому будинку. Фото: Новини.LIVE

Наслідки від атаки. Фото: Новини.LIVE

Найсерйозніше постраждала територія мікрорайону Відрадний — вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівки, магазини, знищено автівки та вітрини.

Розбір завалів. Фото: Новини.LIVE

В інших частинах району пошкодження зафіксовано на території шкіл, приватних будинків, кафе, гаражного кооперативу та станції техобслуговування.

Загалом у районі вже підтверджено пошкодження щонайменше 30 багатоквартирних житлових будинків і п'яти освітніх закладів. У приватному секторі значна кількість будинків отримала серйозні руйнування. Крім того, рятувальники досі гасять пожежу, що виникла в зоні нежитлової забудови.

В КМВА повідомили, що на місці розгорнуто штаби допомоги: на Відрадному, 36В (територія школи №22), а також на вулиці Новопольовій, 106Б (гімназія №13). Там мешканці можуть отримати необхідну допомогу та інформацію.

Нагадаємо, нещодавно в КМВА заявили, що знайшли першу жертву російської атаки по Києву 4 липня — рятувальники знайшли тіло.

Тим часом киянам не рекомендують відкривати навстіж вікна та обмежити прогулянки на вулиці через критично низьку якість повітря.