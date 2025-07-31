Удар по багатоповерхівці Києва 31 липня — з-під завалів дістали ще одного загиблого

Жінка та психолог на місці російської атаки. Фото: ДСНС

У Києві у четвер, 31 липня, знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. З-під завалів багатоповерхівки в Святошинському районі дістали тіло людини.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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"З-під завалів знищеного російською ракетою підʼїзду будинку в Святошинському районі витягли загиблого", — розповів Ткаченко.

Він зауважив, що внаслідок удару по багатоповерхівці в Святошинському районі вже шестеро загиблих. Загалом окупанти вбили в Києві вісім людей.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, з-під завалів у Києві дістали чоловіка, який дивом вижив. Його затисло конструкціями.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського удару по багатоповерхівці в Святошинському районі.