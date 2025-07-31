Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Масований обстріл Києва — з-під завалів дістали загиблого

Масований обстріл Києва — з-під завалів дістали загиблого

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 12:10
Удар по багатоповерхівці Києва 31 липня — з-під завалів дістали ще одного загиблого
Жінка та психолог на місці російської атаки. Фото: ДСНС

У Києві у четвер, 31 липня, знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. З-під завалів багатоповерхівки в Святошинському районі дістали тіло людини. 

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Атака Росії на Київ 31 липня

"З-під завалів знищеного російською ракетою підʼїзду будинку в Святошинському районі витягли загиблого", — розповів Ткаченко.

Він зауважив, що внаслідок удару по багатоповерхівці в Святошинському районі вже шестеро загиблих. Загалом окупанти вбили в Києві вісім людей.

null
Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, з-під завалів у Києві дістали чоловіка, який дивом вижив. Його затисло конструкціями.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського удару по багатоповерхівці в Святошинському районі.

Київ війна вбивство обстріли багатоповерхівка
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації