Удар по многоэтажке Киева 31 июля — из-под завалов извлекли еще одного погибшего

Женщина и психолог на месте российской атаки. Фото: ГСЧС

В Киеве в четверг, 31 июля, снова возросло количество погибших в результате российского обстрела. Из-под завалов многоэтажки в Святошинском районе достали тело человека.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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"Из-под завалов уничтоженного российской ракетой подъезда дома в Святошинском районе извлекли погибшего", — рассказал Ткаченко.

Он отметил, что в результате удара по многоэтажке в Святошинском районе уже шестеро погибших. В целом оккупанты убили в Киеве восемь человек.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, из-под завалов в Киеве достали мужчину, который чудом выжил. Его зажало конструкциями.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского удара по многоэтажке в Святошинском районе.