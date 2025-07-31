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Главная Киев Массированный обстрел Киева — из-под завалов достали погибшего

Массированный обстрел Киева — из-под завалов достали погибшего

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Дата публикации 31 июля 2025 12:10
Удар по многоэтажке Киева 31 июля — из-под завалов извлекли еще одного погибшего
Женщина и психолог на месте российской атаки. Фото: ГСЧС

В Киеве в четверг, 31 июля, снова возросло количество погибших в результате российского обстрела. Из-под завалов многоэтажки в Святошинском районе достали тело человека.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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"Из-под завалов уничтоженного российской ракетой подъезда дома в Святошинском районе извлекли погибшего", — рассказал Ткаченко.

Он отметил, что в результате удара по многоэтажке в Святошинском районе уже шестеро погибших. В целом оккупанты убили в Киеве восемь человек.

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Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, из-под завалов в Киеве достали мужчину, который чудом выжил. Его зажало конструкциями.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского удара по многоэтажке в Святошинском районе.

Киев война убийство обстрелы многоэтажка
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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