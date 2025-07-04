Массированная атака 4 июля по Киеву — сколько целей сбили силы ПВО

Дым в Киеве в результате попадания в результате попадания. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В ночь с 3 на 4 июля Украина подверглась одной из самых масштабных воздушных атак со стороны врага. В целом противник использовал 550 средств воздушного нападения, главной целью которых была столица Украины — Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

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По данным Сил обороны, враг атаковал с разных направлений территории России — в частности из Курской, Шаталовской, Орловской, Брянской, Миллеровской, Приморско-Ахтарской, Липецкой и Воронежской областей.

Траектория движения БпЛА 4 июля. Фото: t.me/mon1tor_ua

Основную часть удара составили 539 дронов, среди которых более 330 были ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Кроме того, применена одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и четыре крылатые ракеты Искандер-К.

По предварительным подсчетам по состоянию на 8:00 утра, было обезврежено 478 целей. Из них 270 вражеских объектов сбиты огневыми средствами, еще 208 целей были локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Статистика. Фото: Командование ВС ВСУ

В частности, силами ПВО уничтожено 268 беспилотников типа Shahed и других дронов, а также две крылатые ракеты Искандер-К.

Несмотря на значительные успехи в отражении атаки, зафиксировано попадание девяти ракет и 63 дронов в восьми локациях. Кроме того, обломки сбитых объектов упали в 33 различных точках.

К защите неба были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и системы беспилотной борьбы.

Напомним, Россия также атаковала в Киеве железнодорожную инфраструктуру.

Под атакой оказались и населенные пункты Киевской области — в ГСЧС показали кадры.