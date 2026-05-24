Росіяни пошкодили історичні пам’ятки на Поштовій площі в Києві: відео

Церква Різдва Христового у Києві. Фото: wikipedia.org

У Києві внаслідок масованої атаки росіян 24 травня пошкоджені пам'ятки архітектури на Поштовій площі. Так, руйнувань зазнали Поштоап станція тп Церква Різдва Христового.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у музеї на Поштовій площі Києва.

Удар по Києву 24 травня

В музеї розповіли, що в Києві вибуховою хвилею та від падінь уламків пошкоджено пам'ятку архітектури Національного значення Поштову станцію та Церкву Різдва Христового.

"Про всі обставини та виявлені при зовнішньому огляді пошкодження було негайно повідомлено директора Департаменту охорони культурної спадщини Марину Соловйову! До поліції на жаль додзвонитися неможливо!" — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі Росія вдарила в районі Білої Церкви "Орєшніком". Це була балістична ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж".

Водночас у ДСНС показали кадри ліквідації наслідків у столиці. В місті виникли пожежі та зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури і житлових будинків.