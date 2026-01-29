Видео
Україна
Главная Киев Массовые аварии в домах Киева — эксперт назвал главную причину

Массовые аварии в домах Киева — эксперт назвал главную причину

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 20:46
Эксперт объяснил, почему старые батареи не выдерживают морозов
Волонтеры раздают еду людям в Киеве, которые остались без тепла и света. Фото иллюстративное: AP

Главная причина массовых аварий в домах Киева — старые советские чугунные батареи, которые трескаются от даже незначительных морозов. Современные материалы, по словам эксперта по государственному управлению в области градостроительства Виктора Глебы, значительно устойчивее к холоду.

Об этом Виктор Глеба рассказал в эфире "Київського часу".

Читайте также:

Чугунные батареи не выдерживают морозов

По словам эксперта, на столичном жилом массиве Нивки коммунальщики применили уникальный способ спасения "хрущевки". Аварийная бригада пошла на риск и подала в систему максимально горячую воду, чтобы разморозить трубы.

"(Чугунные трубы, - ред.) мерзнут и взрываются. Если вы слышите, что у кого-то лопнула батарея, то 9 из 10 — это чугунная батарея. Она не выдерживает -1°C. Зато алюминий (особенно алюминий немецкий или скандинавский) — выдерживает", — отметил Виктор Глеба.

Напомним, что жители Троещины вынуждены жить без отопления. Они ходят дома в зимней верхней одежде и готовят на горелке.

Ранее мы также информировали, что на Троещине до сих пор не восстановлено теплоснабжение. Главная причина проблемы заключается в полной зависимости района от ТЭЦ-6.

Киев теплосеть теплоснабжение отопление батерея
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
