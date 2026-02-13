Відео
Відео

Масштабні обшуки у "Київтеплоенерго" — заява КМДА

Масштабні обшуки у "Київтеплоенерго" — заява КМДА

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 17:36
Обшуки в Київтеплоенерго 12-13 лютого — підприємство заявило про політичний тиск
СБУ проводить обшуки. Фото ілюстративне: СБУ

Протягом 12–13 лютого представники СБУ двічі провели обшуки в головному офісі "Київтеплоенерго". У КМДА заявили, що робота підприємства під загрозою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Київську міську державну адміністрацію у п’ятницю, 13 лютого.

кмда
Допис КМДА. Фото: скриншот

СБУ провела обшуки в "Київтеплоенерго"

"12 та 13 лютого представники Служби безпеки України на підставі однієї ухвали слідчого судді двічі прийшли з обшуками до головного офісу "Київтеплоенерго", що є грубим процесуальним порушенням. Це паралізувало роботу підприємства одразу після ракетно-дронового удару в ніч на 12 лютого. Під загрозою відновлення теплопостачання для 2600 будинків, що опинилися без тепла після чергового обстрілу", — йдеться у заяві.

Зазначається, що зупинка роботи головного офісу паралізувала усе підприємство в один з найкритичніших днів для Києва. Через це з ладу виведена штатна координація діяльності персоналу та структурних підрозділів.

"Показово, що обшук розпочали на ранок одразу після обстрілу. Саме в цей час КП "Київтеплоенерго" оцінювало наслідки влучань та мобілізовувало увесь можливий персонал для ліквідації наслідків руйнувань безпосередньо на енергооб’єктах... В умовах, коли після обстрілів важлива кожна хвилина, щоб мінімізувати наслідки атаки та зберегти вціліле обладнання, через дії правоохоронців вимушено зупинились важливі для енергобезпеки Києва процеси", — кажуть в КМДА.

Це вже 103-ті за рахунком так звані процесуальні дії на підприємстві з початку широкомасштабного вторгнення. Правоохоронці також надіслали 188 запитів на отримання документації та матеріалів.

У підприємстві зазначають, що теперішні обшуки також носять явно політичний характер. Правоохоронці вилучають навіть примірники технічної документації щодо відновлення пошкоджених об’єктів і підключення нових когенераційних установок. 

"Таке нехтування правоохоронцями безпеки всього міста та його мешканців і свідоме гальмування процесу повернення тепла розцінюється підприємством як свідомий політичний тиск. Але цього разу його заручниками стали не тільки енергетики, а й сотні тисяч київських родин, які мерзнуть у своїх квартирах. Їх не зупинив навіть той факт, що саме у цей час працівники головного офісу формувались в екстрені додаткові бригади для розбору завалів на ТЕЦ", — кажуть в адміністрації.

Наразі над ліквідацією наслідків пошкодження безпосередньо працює близько 2-3 тис. енергетиків "Київтеплоенерго".

Нагадаємо, раніше депутат Київської міської ради Андрій Вітренко розповів, хто винен у критичній ситуація, яка виникла в Києві.

Також нещодавно відбулися обшуки в Департаменті фінансів КМДА.

обшуки КМДА сбу Київтеплоенерго заява
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
