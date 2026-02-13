Видео
Україна
Главная Киев Масштабные обыски в "Киевтеплоэнерго" — заявление КГГА

Масштабные обыски в "Киевтеплоэнерго" — заявление КГГА

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 17:36
Обыски в Киевтеплоэнерго 12-13 февраля — предприятие заявило о политическом давлении
СБУ проводит обыски. Фото иллюстративное: СБУ

В течение 12-13 февраля представители СБУ дважды провели обыски в главном офисе "Киевтеплоэнерго". В КГГА заявили, что работа предприятия под угрозой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Киевской городской государственной администрации в пятницу, 13 февраля.

кмва
Сообщение КГГА. Фото: скриншот

СБУ провела обыски в "Киевтеплоэнерго"

"12 и 13 февраля представители Службы безопасности Украины на основании одного постановления следственного судьи дважды пришли с обысками в главный офис "Киевтеплоэнерго", что является грубым процессуальным нарушением. Это парализовало работу предприятия сразу после ракетно-дронового удара в ночь на 12 февраля. Под угрозой восстановления теплоснабжения для 2600 домов, оказавшихся без тепла после очередного обстрела", — говорится в заявлении.

Отмечается, что остановка работы главного офиса парализовала все предприятие в один из самых критических дней для Киева. Из-за этого из строя выведена штатная координация деятельности персонала и структурных подразделений.

"Показательно, что обыск начали на утро сразу после обстрела. Именно в это время КП "Киевтеплоэнерго" оценивало последствия попаданий и мобилизовало весь возможный персонал для ликвидации последствий разрушений непосредственно на энергообъектах... В условиях, когда после обстрелов важна каждая минута, чтобы минимизировать последствия атаки и сохранить уцелевшее оборудование, из-за действий правоохранителей вынужденно остановились важные для энергобезопасности Киева процессы", — говорят в КГГА.

Это уже 103-е по счету так называемые процессуальные действия на предприятии с начала широкомасштабного вторжения. Правоохранители также направили 188 запросов на получение документации и материалов.

На предприятии отмечают, что нынешние обыски также носят явно политический характер. Правоохранители изымают даже экземпляры технической документации по восстановлению поврежденных объектов и подключению новых когенерационных установок.

"Такое пренебрежение правоохранителями безопасности всего города и его жителей и сознательное торможение процесса возвращения тепла расценивается предприятием как сознательное политическое давление. Но на этот раз его заложниками стали не только энергетики, но и сотни тысяч киевских семей, которые мерзнут в своих квартирах. Их не остановил даже тот факт, что именно в это время работники главного офиса формировались в экстренные дополнительные бригады для разбора завалов на ТЭЦ", — говорят в администрации.

Сейчас над ликвидацией последствий повреждения непосредственно работает около 2-3 тыс. энергетиков "Киевтеплоэнерго".

Напомним, ранее депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал, кто виноват в критической ситуация, которая возникла в Киеве.

Также недавно прошли обыски в Департаменте финансов КГГА.

обыски КГГА сбу Киевтеплоэнерго заявление
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
