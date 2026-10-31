Электрик ремонтирует линии электропередач. Фото: УНИАН

Сообщается, что в Киеве 31 октября, в субботу, наблюдаются масштабные отключения света из-за новых российских атак на критически важную инфраструктуру страны. Во время обстрела со стороны РФ вечером 30 октября новые разрушения наложились на последствия предыдущих ударов, в результате чего в настоящее время ситуация сложная.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Ситуация с электричеством в Киеве 31 октября

В ДТЭК сообщили, что сложная ситуация с электроснабжением в столице связана с очередными ударами России по украинской энергетической системе. Известно, что 30 октября российские войска обстреляли критически важную инфраструктуру в различных регионах Украины. Под ударом также оказалась киевская ТЭЦ.

"Вчерашний удар врага по энергообъектам страны, в частности, и столицы, существенно осложнил и без того критическое состояние энергосистемы после предыдущих обстрелов", — сообщили специалисты.

Таким образом, нагрузка на энергосистему возросла, ситуация осложнилась, но в настоящее время сотрудники делают "все возможное" для скорейшего восстановления электроснабжения.

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В настоящее время в Киеве действуют жесткие графики отключения света; в компании отмечают, что это сделано для того, чтобы жители могли спланировать свой день.

"Введенные ограничения действительно строгие, однако графики позволяют планировать день. Энергетики делают все возможное, чтобы предотвратить экстренные отключения, когда ситуация полностью непредсказуема", — написали в ДТЭК.

Мы писали, что в отдельных районах столицы введены строгие отключения электроэнергии. Днем киевляне будут оставаться без электроснабжения большую часть светлого времени суток.

Новини.LIVE сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после очередного обстрела столицы со стороны России энергетики и коммунальщики восстановили работу системы водоснабжения. В настоящее время система работает в штатном режиме.