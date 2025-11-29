Відео
Масштабний обстріл Києва — в столиці загинула людина

Масштабний обстріл Києва — в столиці загинула людина

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 03:27
Обстріл Києва 29 листопада - одна людина загинула
Бригада швидкої допомоги. Ілюстративне фото: itmed.org

Росіяни в ніч проти 29 листопада здійснили комбіновану атаку по Києву. Наразі відомо, що внаслідок обстрілу вже є перша жертва.

Про це у Telegram повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко.

У Києві загинула людина через атаку РФ в ніч проти 29 листопада

"За уточненою інформацією, на одній з локацій в Святошинському районі таки підтверджена загибель людини. Деблоковане тіло, попередньо чоловічої статі", — написав Ткаченко.

Також він уточнив, наразі по Києву разом 1 загиблий та 7 постраждалих, Причому серед поранених — 1 дитина.

Нагадаємо, що в столиці внаслідок ворожої атаки пошкодження фіксуються щонайменше у 5 районах. У кількох з них палають висотки, зафіксовано часткове руйнування та пошкоджені авто.

Також ми писали, що ворог цієї ночі атакував Бровари Київської області. Там через обстріл РФ теж пошкоджено будинки та є інформація про постраждалих.

Київ обстріли війна в Україні Росія загиблі постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
