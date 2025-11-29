Обстрел Киева 29 ноября - один человек погиб

Бригада скорой помощи. Иллюстративное фото: itmed.org

Россияне в ночь на 29 ноября совершили комбинированную атаку по Киеву. Известно, что в результате обстрела уже есть первая жертва.

Об этом в Telegram сообщает начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Реклама

Читайте также:

В Киеве погиб человек из-за атаки РФ в ночь на 29 ноября

"По уточненной информации, на одной из локаций в Святошинском районе таки подтверждена гибель человека. Деблокировано тело, предварительно мужского пола", — написал Ткаченко.

Также он уточнил, сейчас по Киеву вместе 1 погибший и 7 пострадавших, причем среди раненых — 1 ребенок.

Напомним, что в столице в результате вражеской атаки повреждения фиксируются по меньшей мере в 5 районах. В нескольких из них горят высотки, зафиксировано частичное разрушение и повреждены авто.

Также мы писали, что враг этой ночью атаковал Бровары Киевской области. Там из-за обстрела РФ тоже повреждены дома и есть информация о пострадавших.