Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Масштабный обстрел Киева — в столице погиб человек

Масштабный обстрел Киева — в столице погиб человек

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 03:27
Обстрел Киева 29 ноября - один человек погиб
Бригада скорой помощи. Иллюстративное фото: itmed.org

Россияне в ночь на 29 ноября совершили комбинированную атаку по Киеву. Известно, что в результате обстрела уже есть первая жертва. 

Об этом в Telegram сообщает начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Реклама
Читайте также:

В Киеве погиб человек из-за атаки РФ в ночь на 29 ноября

"По уточненной информации, на одной из локаций в Святошинском районе таки подтверждена гибель человека. Деблокировано тело, предварительно мужского пола", — написал Ткаченко.

Также он уточнил, сейчас по Киеву вместе 1 погибший и 7 пострадавших, причем среди раненых — 1 ребенок.

Напомним, что в столице в результате вражеской атаки повреждения фиксируются по меньшей мере в 5 районах. В нескольких из них горят высотки, зафиксировано частичное разрушение и повреждены авто.

Также мы писали, что враг этой ночью атаковал Бровары Киевской области. Там из-за обстрела РФ тоже повреждены дома и есть информация о пострадавших.

Киев обстрелы война в Украине Россия погибшие пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации