Обстрел Киева 29 ноября - один человек погиб

Масштабный обстрел Киева — в столице погиб человек
Россияне в ночь на 29 ноября совершили комбинированную атаку по Киеву. Известно, что в результате обстрела уже есть первая жертва.
Об этом в Telegram сообщает начальник КМВА Тимур Ткаченко.
В Киеве погиб человек из-за атаки РФ в ночь на 29 ноября
"По уточненной информации, на одной из локаций в Святошинском районе таки подтверждена гибель человека. Деблокировано тело, предварительно мужского пола", — написал Ткаченко.
Также он уточнил, сейчас по Киеву вместе 1 погибший и 7 пострадавших, причем среди раненых — 1 ребенок.
Напомним, что в столице в результате вражеской атаки повреждения фиксируются по меньшей мере в 5 районах. В нескольких из них горят высотки, зафиксировано частичное разрушение и повреждены авто.
Также мы писали, что враг этой ночью атаковал Бровары Киевской области. Там из-за обстрела РФ тоже повреждены дома и есть информация о пострадавших.
Читайте Новини.LIVE!