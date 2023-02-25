Масштабный пожар в Киеве потушили: есть ли пострадавшие

В результате пожара никто не пострадал

Пожар, возникший сегодня в Подольском районе Киева, был потушен. В результате происшествия люди не пострадали.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Пожар в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов в Подольском районе столицы ликвидировали. Пострадавших в результате пожара нет", — написал он.

Что известно о пожаре

Сегодня, 25 февраля, около 15:00 в Подольском районе Киева возник масштабный пожар на складе лакокрасочной продукции. По предварительной информации, огонь охватил помещение площадью 3000 кв. м.

После 17:00 Виталий Кличко сообщил, что пожар удалось локализовать.

Из-за пожара на складе лакокрасочной продукции было перекрыто движение на части улицы Новоконстантиновской и полностью улица Нахимова.

Патрульная полиция обеспечивает регулировку и безопасность дорожного движения.