Масштабный пожар в Киеве потушили: есть ли пострадавшие
Пожар, возникший сегодня в Подольском районе Киева, был потушен. В результате происшествия люди не пострадали.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
-
"Не мы вас туда отправляли": жена оккупанта возмущена, что они собирают средства на их обеспечение
-
Всемирно известный художник из Швейцарии Герри Хофштеттер продолжил "раскрашивать" одесские здания
-
Оккупанты в Донецкой области переводят "силовые структуры" на российское законодательство
-
Весит более 45 килограммов: блогеры сделали огромный ноутбук
-
Пожар на Подоле: к тушению огня был привлечен робот
-
Шмыгаль анонсировал упрощение процесса прохождения военно-врачебных комиссий
-
20 миллионов компенсации: кто на Одесчине может рассчитывать на помощь государства
-
Образование воронок после землетрясений вызывает беспокойство в Турции
-
Нам нужна именно победа: первая леди рассказала, как общалась с мировыми СМИ в годовщину вторжения рф
-
Издание Ukraїner заявило о взломе страниц в Facebook: детали
"Пожар в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов в Подольском районе столицы ликвидировали. Пострадавших в результате пожара нет", — написал он.
Что известно о пожаре
Сегодня, 25 февраля, около 15:00 в Подольском районе Киева возник масштабный пожар на складе лакокрасочной продукции. По предварительной информации, огонь охватил помещение площадью 3000 кв. м.
После 17:00 Виталий Кличко сообщил, что пожар удалось локализовать.
Из-за пожара на складе лакокрасочной продукции было перекрыто движение на части улицы Новоконстантиновской и полностью улица Нахимова.
Патрульная полиция обеспечивает регулировку и безопасность дорожного движения.