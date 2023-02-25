Пожежа у Подільському районі Києва: Кличко показав відео з місця події

Пожежу у Подільському районі Києва локалізовано: Кличко показав відео з місця події
Вогнеборцям вдалося локалізувати масштабну пожежу у Подільському районі Києва. Рятувальні служби продовжують працювати на місці події.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
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"Пожежа в Подільському районі локалізована. Рятувальники продовжують роботи з гасіння", — написав Кличко.
Він також оприлюднив відео, як пожежники намагаються загасити пожежу.
Як відомо, сьогодні, 25 лютого, у Подільському районі Києва виникла масштабна пожежа на складі лако-фарбувальної продукції. За попередньою інформацією, вогонь охопив приміщення площею 3000 кв. м.
Інформації про постраждалих внаслідок події не надходило.