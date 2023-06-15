Меми про барабани та овочерізки

У Київськиї укриттях тепер будуть шкіряні барабани та овочерізки. Фото: УНІАН

Управління освіти Дніпровського району Києва закупило 12 овочерізок на суму 1,5 мільйона гривень для укриттів. А на додачу ще й барабани — нібито для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.

Новини.LIVE підібрали найяскравіші реакції українців на такі державні закупівлі.

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Українців в мережі не на жарт обурили такі дороговартістні закупівлі абсолютно непотрібних, на їхню думку, речей. Однак, слідуючи прикладу Лесі Українки, "щоб не плакать, вони сміялись".

Щоб тривоги були "по барабану"

Українці — нація творча. Тож і до обурення підходять творче та з гумором.

Меми про барабани в укриттях. Фото: скріншот

Меми про барабани в укриттях. Фото: скріншот

А дехто підійшов і з ноткою підприємництва.

Меми про барабани в укриттях. Фото: скріншот

І про зірку ударних інструментів Юлію Володимирівну Тимошенко не згадати в українському твіттері не могли.

Меми про барабани в укриттях. Фото: скріншот

А цей користувач зробив припущення як саме влада Дніпровського району Києва обирала товари для закупівель.

Меми про барабани на овочерізки в укриттях. Фото: скріншот

А інші вже дивляться в майбутнє — як київські діти спускатимуться в укриття під час тривоги.

Меми про барабани в укриттях. Фото: скріншот

Меми про барабани в укриттях. Фото: скріншот

Меми про барабани в укриттях. Фото: скріншот

Дехто ж в мережі почав прирівнювати барабани до зброї та військової амуніції.

Меми про барабани в укриттях. Фото: скріншот

Меми про барабани в укриттях. Фото: скріншот

А ось Іван вже починає підозрювати, що всі ці закупівлі — неспроста.

Меми про барабани в укриттях. Фото: скріншот

І нарешті те, що вражає людей не менше за суму закупівлі та вибір товарів — це обґрунтування цього вибору.

Меми про барабани в укриттях. Фото: скріншот

Нагадаємо, у Києві після перевірки укриттів мер столиці Віталій Кличко розповів, що кияни мають безперешкодний доступ до 90% укриттів. Втім, у задовільному стані зараз лише 63% цих столичних об’єктів.