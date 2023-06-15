Меми про барабани та овочерізки

Мемні війська в дії: як українці відреагували на закупівлю барабанів та овочерізок в укриття
Управління освіти Дніпровського району Києва закупило 12 овочерізок на суму 1,5 мільйона гривень для укриттів. А на додачу ще й барабани — нібито для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.
Новини.LIVE підібрали найяскравіші реакції українців на такі державні закупівлі.
Українців в мережі не на жарт обурили такі дороговартістні закупівлі абсолютно непотрібних, на їхню думку, речей. Однак, слідуючи прикладу Лесі Українки, "щоб не плакать, вони сміялись".
Щоб тривоги були "по барабану"
Українці — нація творча. Тож і до обурення підходять творче та з гумором.
А дехто підійшов і з ноткою підприємництва.
І про зірку ударних інструментів Юлію Володимирівну Тимошенко не згадати в українському твіттері не могли.
А цей користувач зробив припущення як саме влада Дніпровського району Києва обирала товари для закупівель.
А інші вже дивляться в майбутнє — як київські діти спускатимуться в укриття під час тривоги.
Дехто ж в мережі почав прирівнювати барабани до зброї та військової амуніції.
А ось Іван вже починає підозрювати, що всі ці закупівлі — неспроста.
І нарешті те, що вражає людей не менше за суму закупівлі та вибір товарів — це обґрунтування цього вибору.
Нагадаємо, у Києві після перевірки укриттів мер столиці Віталій Кличко розповів, що кияни мають безперешкодний доступ до 90% укриттів. Втім, у задовільному стані зараз лише 63% цих столичних об’єктів.