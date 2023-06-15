Мемы про барабаны и овощерезки

В Киевских укрытиях теперь будут кожаные барабаны и овощерезки. Фото: УНИАН

Управление образования Днепровского района Киева закупило 12 овощерезок на сумму 1,5 миллиона гривен для укрытий. А в придачу еще и барабаны — якобы для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.

Новини.LIVE подобрали самые яркие реакции украинцев на такие государственные закупки.

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Украинцев в сети не на шутку возмутили такие дорогостоящие закупки абсолютно ненужных, по их мнению, вещей. Однако, следуя примеру Леси Украинки, "чтобы не плакать, они смеялись".

Чтобы тревоги были "по барабану"

Украинцы — нация творческая. Поэтому и к возмущению подходят творчески и с юмором.

Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

А кое-кто подошел и с ноткой предпринимательства.

Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

И о звезде ударных инструментов Юлии Владимировне Тимошенко не упомянуть в украинском твиттере не могли.

Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

А этот пользователь сделал предположение как именно власти Днепровского района Киева выбирали товары для закупок.

Мемы про барабаны на овощерезки в укрытиях. Фото: скриншот

А другие уже смотрят в будущее — как киевские дети будут спускаться в укрытие во время тревоги.

Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

Некоторые же в сети начали приравнивать барабаны к оружию и военной амуниции.

Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

А вот Иван уже начинает подозревать, что все эти закупки — неспроста.

Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

И наконец то, что поражает людей не меньше суммы закупки и выбора товаров — это обоснование этого выбора.

Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве после проверки укрытий мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что киевляне имеют беспрепятственный доступ к 90% укрытий. Впрочем, в удовлетворительном состоянии сейчас только 63% этих столичных объектов.