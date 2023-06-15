Мемы про барабаны и овощерезки

Мемные войска в действии: как украинцы отреагировали на закупку барабанов и овощерезок в укрытие
Управление образования Днепровского района Киева закупило 12 овощерезок на сумму 1,5 миллиона гривен для укрытий. А в придачу еще и барабаны — якобы для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.
Новини.LIVE подобрали самые яркие реакции украинцев на такие государственные закупки.
Украинцев в сети не на шутку возмутили такие дорогостоящие закупки абсолютно ненужных, по их мнению, вещей. Однако, следуя примеру Леси Украинки, "чтобы не плакать, они смеялись".
Чтобы тревоги были "по барабану"
Украинцы — нация творческая. Поэтому и к возмущению подходят творчески и с юмором.
А кое-кто подошел и с ноткой предпринимательства.
И о звезде ударных инструментов Юлии Владимировне Тимошенко не упомянуть в украинском твиттере не могли.
А этот пользователь сделал предположение как именно власти Днепровского района Киева выбирали товары для закупок.
А другие уже смотрят в будущее — как киевские дети будут спускаться в укрытие во время тревоги.
Некоторые же в сети начали приравнивать барабаны к оружию и военной амуниции.
А вот Иван уже начинает подозревать, что все эти закупки — неспроста.
И наконец то, что поражает людей не меньше суммы закупки и выбора товаров — это обоснование этого выбора.
Напомним, в Киеве после проверки укрытий мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что киевляне имеют беспрепятственный доступ к 90% укрытий. Впрочем, в удовлетворительном состоянии сейчас только 63% этих столичных объектов.