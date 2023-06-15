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Мемные войска в действии: как украинцы отреагировали на закупку барабанов и овощерезок в укрытие

15 июня 2023 20:21
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Мемы про барабаны и овощерезки
В Киевских укрытиях теперь будут кожаные барабаны и овощерезки. Фото: УНИАН
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Управление образования Днепровского района Киева закупило 12 овощерезок на сумму 1,5 миллиона гривен для укрытий. А в придачу еще и барабаны — якобы для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.

Новини.LIVE подобрали самые яркие реакции украинцев на такие государственные закупки.

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Украинцев в сети не на шутку возмутили такие дорогостоящие закупки абсолютно ненужных, по их мнению, вещей. Однако, следуя примеру Леси Украинки, "чтобы не плакать, они смеялись". 

Чтобы тревоги были "по барабану"

Украинцы — нация творческая. Поэтому и к возмущению подходят творчески и с юмором.

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Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот
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Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

А кое-кто подошел и с ноткой предпринимательства.  

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Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

И о звезде ударных инструментов Юлии Владимировне Тимошенко не упомянуть в украинском твиттере не могли.

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Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

А этот пользователь сделал предположение как именно власти Днепровского района Киева выбирали товары для закупок.

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Мемы про барабаны на овощерезки в укрытиях. Фото: скриншот

А другие уже смотрят в будущее — как киевские дети будут спускаться в укрытие во время тревоги.

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Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот
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Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот
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Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

Некоторые же в сети начали приравнивать барабаны к оружию и военной амуниции.

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Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот
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Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

А вот Иван уже начинает подозревать, что все эти закупки — неспроста.

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Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

И наконец то, что поражает людей не меньше суммы закупки и выбора товаров — это обоснование этого выбора.

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Мемы про барабаны в укрытиях. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве после проверки укрытий мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что киевляне имеют беспрепятственный доступ к 90% укрытий. Впрочем, в удовлетворительном состоянии сейчас только 63% этих столичных объектов.

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