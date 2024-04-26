Мер Броварів розповів про стан жертв внаслідок ДТП за участю чиновника РДА

Перші хвилини ДТП у Броварах. Фото: скриншот

Наразі у лікарні Броварів знаходиться четверо осіб, які постраждали внаслідок ДТП біля заводу "Порошинка". Стан потерпілих оцінюється середньою важкістю.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

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Стан потерпілих внаслідок ДТП у Броварах

За його словами наразі у броварській лікарні знаходиться двоє юнаків 26 та 29 років, одна 32-річна жінка та одна дворічна дівчинка. В усіх чотирьох — переломи.

"Дівчинка має перелом плеча, забої та гематоми, стан дитини оцінюється лікарями, як задовільний. У мами дівчинки та у двох хлопців — численні забої та переломи", — резюмує мер міста.

Також Сапожко додав, що клінічна картина стане точнішою після проведення дообстеження.

Скриншот допису Сапожка

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 квітня, у Броварах голова міської РДА Володимир Майбоженко скоїв ДТП, влетівши на автомобілі у натовп, внаслідок чого четверо людей постраждало. Чиновник був нетверезим, що підтвердив алкотест: в його крові виявили 2.31 промілле, що в 10 разів вище за норму.

На інцидент вже відреагував голова КОВА, Руслан Кравченко: за його словами, чиновника буде звільнено з посади.