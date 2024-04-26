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Мер Броварів розповів про стан жертв внаслідок ДТП за участю чиновника РДА

26 квітня 2024 22:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мер Броварів розповів про стан жертв внаслідок ДТП за участю чиновника РДА
Перші хвилини ДТП у Броварах. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Наразі у лікарні Броварів знаходиться четверо осіб, які постраждали внаслідок ДТП біля заводу "Порошинка". Стан потерпілих оцінюється середньою важкістю.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

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За його словами наразі у броварській лікарні знаходиться двоє юнаків 26 та 29 років, одна 32-річна жінка та одна дворічна дівчинка. В усіх чотирьох — переломи.

"Дівчинка має перелом плеча, забої та гематоми, стан дитини оцінюється лікарями, як задовільний. У мами дівчинки та у двох хлопців — численні забої та переломи", — резюмує мер міста. 

Також Сапожко додав, що клінічна картина стане точнішою після проведення дообстеження.

дтп бровари
Скриншот допису Сапожка

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 квітня, у Броварах голова міської РДА Володимир Майбоженко скоїв ДТП, влетівши на автомобілі у натовп, внаслідок чого четверо людей постраждало. Чиновник був нетверезим, що підтвердив алкотест: в його крові виявили 2.31 промілле, що в 10 разів вище за норму.

На інцидент вже відреагував голова КОВА, Руслан Кравченко: за його словами, чиновника буде звільнено з посади. 

ДТП
діти
Україна
Київська область
Бровари
жертви

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