Мер Броварів розповів про стан жертв внаслідок ДТП за участю чиновника РДА
Наразі у лікарні Броварів знаходиться четверо осіб, які постраждали внаслідок ДТП біля заводу "Порошинка". Стан потерпілих оцінюється середньою важкістю.
Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.
Стан потерпілих внаслідок ДТП у Броварах
За його словами наразі у броварській лікарні знаходиться двоє юнаків 26 та 29 років, одна 32-річна жінка та одна дворічна дівчинка. В усіх чотирьох — переломи.
"Дівчинка має перелом плеча, забої та гематоми, стан дитини оцінюється лікарями, як задовільний. У мами дівчинки та у двох хлопців — численні забої та переломи", — резюмує мер міста.
Також Сапожко додав, що клінічна картина стане точнішою після проведення дообстеження.
Нагадаємо, у п'ятницю, 26 квітня, у Броварах голова міської РДА Володимир Майбоженко скоїв ДТП, влетівши на автомобілі у натовп, внаслідок чого четверо людей постраждало. Чиновник був нетверезим, що підтвердив алкотест: в його крові виявили 2.31 промілле, що в 10 разів вище за норму.
На інцидент вже відреагував голова КОВА, Руслан Кравченко: за його словами, чиновника буде звільнено з посади.
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