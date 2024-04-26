Мэр Броваров рассказал о состоянии жертв в результате ДТП с участием чиновника РГА

Первые минуты ДТП в Броварах. Фото: скриншот

В больнице Броваров находится четыре человека, пострадавших в результате ДТП возле завода "Порошинка". Состояние потерпевших оценивается средней тяжестью.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

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Состояние пострадавших в результате ДТП в Броварах

По его словам, сейчас в броварской больнице находятся двое юношей 26 и 29 лет, одна 32-летняя женщина и одна двухлетняя девочка. У всех четырех — переломы.

"У девочки есть перелом плеча, ушибы и гематомы, состояние ребенка оценивается врачами, как удовлетворительное. У мамы девочки и у двух парней — многочисленные ушибы и переломы", — резюмирует мэр города.

Также Сапожко добавил, что клиническая картина станет более точной после проведения дообследования.

Скриншот сообщения Сапожка

Напомним, в пятницу, 26 апреля, в Броварах председатель городской РГА Владимир Майбоженко совершил ДТП, влетев на автомобиле в толпу, в результате чего четыре человека пострадали. Чиновник был нетрезвым, что подтвердил алкотест: в его крови обнаружили 2.31 промилле, что в 10 раз выше нормы.

На инцидент уже отреагировал председатель КОВА, Руслан Кравченко: по его словам, чиновник будет уволен с должности.