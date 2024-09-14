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Мер Києва розповів про перші наслідки нічної атаки РФ дронами

14 вересня 2024 02:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Кличко розповів про перші наслідки дронової атаки РФ на Київ 14 вересня
Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В цю ніч, 14 вересня, Росія атакувала Київ і продовжує атакувати Україну дронами. Уламки одного з БпЛА росіян впали в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

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"В Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства. Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце" — йдеться у повідомленні о 02:11.

До цього, Кличко попереджав киян про роботу ППО у місті. У свою чергу, Повітряні сили ЗСУ попереджали про фіксацію ворожих дронів як у Києві і Київській області, так і в інших регіонах України.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 02:29 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

Мер Києва розповів про перші наслідки нічної атаки РФ дронами - фото 1

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