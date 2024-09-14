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Мэр Киева рассказал о первых последствиях ночной атаки РФ дронами

14 сентября 2024 02:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Кличко рассказал о первых последствиях атаки РФ дронами на Киев 14 сентября
Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В эту ночь, 14 сентября, Россия атаковала Киев и продолжает атаковать Украину дронами. Обломки одного из БПЛА россиян упали в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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"В Оболонском районе столицы обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия. Пожара нет. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении в 02:11.

До этого Кличко предупреждал киевлян о работе ПВО в городе. В свою очередь Воздушные силы ВСУ предупреждали о фиксации вражеских дронов как в Киеве и Киевской области, так и в других регионах Украины.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 2:29 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Мэр Киева рассказал о первых последствиях ночной атаки РФ дронами - фото 1

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