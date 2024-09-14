Кличко рассказал о первых последствиях атаки РФ дронами на Киев 14 сентября

Мэр Киева рассказал о первых последствиях ночной атаки РФ дронами
В эту ночь, 14 сентября, Россия атаковала Киев и продолжает атаковать Украину дронами. Обломки одного из БПЛА россиян упали в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Последствия атаки РФ дронами на Киев 14 сентября
"В Оболонском районе столицы обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия. Пожара нет. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении в 02:11.
До этого Кличко предупреждал киевлян о работе ПВО в городе. В свою очередь Воздушные силы ВСУ предупреждали о фиксации вражеских дронов как в Киеве и Киевской области, так и в других регионах Украины.
Где объявлена воздушная тревога
По состоянию на 2:29 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Читайте Новини.LIVE!