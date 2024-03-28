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Мер Парижа вчетверте відвідала Київ — яка мета візиту

28 березня 2024 16:31
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Діана
Мер Парижа Анн Ільдаго приїхала з черговим візитом до Києва
Мер Києва Віталій Кличко та мер Парижа Анн Ідальго. Фото: Facebook-сторінка Віталія Кличка
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Діана

Мер Парижа Анн Ідальго, разом із членами делегації столиці Франції, відвідала Київ вже вчетверте. Під час візиту відбулась зустріч з мером Києва.

Подробиці зустрічі розповів Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

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Що відомо про черговий візит Анн Ільдаго до Києва

У своєму повідомленні мер Києва Віталій Кличко розповів, що метою візиту Анн Ідальго було запрошення очільника столиці на Саміт мерів європейських міст, який відбудеться у Парижі в травні.

Віталій Кличко пригадав хронологію важливих подій в співпраці з пані Ільдаго:

  • знакова подія в березні 2022 року, коли міська рада Парижа проголосувала за надання Києву статусу почесного громадянства;

  • перший візит очільниці французьської столиці у квітні 2022 року, коли Київ і Париж підписали Угоду про дружбу та співробітництво;

  • минулорічне відкриття Київського скверу у Парижі на День Незалежності України.

Мер Парижа вчетверте відвідала Київ — яка мета візиту - фото 1
Анн Ільдаго під час візиту до Києва. Фото: Facebook-сторінка Віталія Кличка

Також він додав, що Київ прагне розвивати економічні відносини, реалізовувати спільні взаємовигідні проєкти у різних сферах з Парижем та іншими європейськими містами і подякував за непохитну позицію мера Парижа щодо недопущення російських та білоруських спортсменів до участі на літніх Олімпійських іграх, які відбудуться цього року в столиці Франції та за готовність Парижа допомагати українцям у повоєнній відбудові країни.

"Вручив Анн Ідальго відзнаку Київського міського голови — нагрудний знак "За сприяння обороні Києва". Адже з перших днів повномасштабної війни мерія Парижа надсилала гуманітарну допомогу, а також генератори, інше обладнання, яке було вкрай необхідним", — написав на своїй сторінці Віталій Кличко.

Нещодавно Анн Ільдаго виступила проти участі російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх у Франції. 

Також днями, у вівторок 26 березня, до Києва приїхав Голова комісії парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон.

А Міністр оборони України Рустем Умєров та Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провели зустріч з делегацією Європейського парламенту та обговорили підтримку України у війні.

Віталій Кличко
Київ
Франція
Париж

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